Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

Lukrative POL-Anlage?

Wer vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 29.11.2024 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,5853 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 170,86 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 29.11.2025 auf 0,1337 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22,84 USD wert. Mit einer Performance von -77,16 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 21.11.2025 bei 0,1326 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) liegt derzeit bei 0,7155 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net