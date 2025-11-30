DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.758 +0,5%Euro1,1602 +0,1%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Top News
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025 Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025
KW 48: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 48: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lukrative POL-Anlage?

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

30.11.25 19:43 Uhr
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren | finanzen.net

Wer vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,1344 USD 0,0008 USD 0,57%
Charts|News

Am 29.11.2024 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,5853 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 170,86 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 29.11.2025 auf 0,1337 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22,84 USD wert. Mit einer Performance von -77,16 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 21.11.2025 bei 0,1326 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) liegt derzeit bei 0,7155 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com