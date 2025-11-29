November 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im November.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im November 2025 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.10.2025 und dem 28.11.2025. Stand ist der 28.11.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: HENSOLDT
HENSOLDT: -25,54 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 29: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -18,26 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 28: Siltronic
Siltronic: -12,60 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 27: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -12,07 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 26: IONOS
IONOS: -11,73 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 25: TeamViewer
TeamViewer: -8,91 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 24: SAP SE
SAP SE: -7,66 Prozent
Quelle: SAP
Platz 23: United Internet
United Internet: -5,96 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 22: PNE
PNE: -5,90 Prozent
Quelle: PNE
Platz 21: Drägerwerk
Drägerwerk: -5,25 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 20: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -5,08 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 19: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -4,94 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 18: ATOSS Software
ATOSS Software: -3,03 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 17: Nordex
Nordex: -1,30 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 16: JENOPTIK
JENOPTIK: 0,66 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 15: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,13 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 14: QIAGEN
QIAGEN: 1,81 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 13: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 2,16 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 12: Infineon
Infineon: 5,53 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 11: Sartorius vz
Sartorius vz: 6,13 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 10: freenet
freenet: 6,26 Prozent
Quelle: freenet
Platz 9: Kontron
Kontron: 6,82 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 8: CANCOM SE
CANCOM SE: 8,32 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 7: 1&1
1&1: 11,24 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 6: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 16,89 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 5: Bechtle
Bechtle: 21,64 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 4: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 22,00 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 3: SMA Solar
SMA Solar: 28,62 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 2: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 33,83 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 1: Nagarro SE
Nagarro SE: 52,66 Prozent
Quelle: Nagarro
