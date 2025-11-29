DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.184 -0,3%Euro1,1593 ±0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Infineon 623100 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Top News
DAX in KW 48: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 48: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
November 2025: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat November 2025: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Performance der Tech-Werte

November 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus

29.11.25 02:58 Uhr
Tops und Flops im TecDAX: So entwickelten sich die Aktien im November 2025 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im November.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.591,8 PKT 28,4 PKT 0,80%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte im November 2025

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im November 2025 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.10.2025 und dem 28.11.2025. Stand ist der 28.11.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: HENSOLDT

HENSOLDT: -25,54 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 29: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -18,26 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 28: Siltronic

Siltronic: -12,60 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 27: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -12,07 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 26: IONOS

IONOS: -11,73 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 25: TeamViewer

TeamViewer: -8,91 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 24: SAP SE

SAP SE: -7,66 Prozent

Quelle: SAP

Platz 23: United Internet

United Internet: -5,96 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 22: PNE

PNE: -5,90 Prozent

Quelle: PNE

Wer­bung

Platz 21: Drägerwerk

Drägerwerk: -5,25 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 20: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -5,08 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 19: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -4,94 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 18: ATOSS Software

ATOSS Software: -3,03 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 17: Nordex

Nordex: -1,30 Prozent

Quelle: Nordex AG

Wer­bung

Platz 16: JENOPTIK

JENOPTIK: 0,66 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 15: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,13 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 14: QIAGEN

QIAGEN: 1,81 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 13: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 2,16 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 12: Infineon

Infineon: 5,53 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Wer­bung

Platz 11: Sartorius vz

Sartorius vz: 6,13 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 10: freenet

freenet: 6,26 Prozent

Quelle: freenet

Platz 9: Kontron

Kontron: 6,82 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 8: CANCOM SE

CANCOM SE: 8,32 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 7: 1&1

1&1: 11,24 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 6: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 16,89 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 5: Bechtle

Bechtle: 21,64 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 4: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 22,00 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 3: SMA Solar

SMA Solar: 28,62 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 2: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 33,83 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 1: Nagarro SE

Nagarro SE: 52,66 Prozent

Quelle: Nagarro

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema TecDAX

02:58November 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
28.11.25Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
28.11.25Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester
28.11.25TecDAX aktuell: Anleger lassen TecDAX am Freitagnachmittag steigen
28.11.25SAP Launches EU AI Cloud To Boost European Digital Sovereignty
28.11.25Handel in Frankfurt: TecDAX mittags im Plus
28.11.25Marktüberblick: Puma und Deutsche Börse im Fokus
28.11.25Marktüberblick: Puma und Deutsche Börse im Fokus
mehr