DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.758 +0,5%Euro1,1602 +0,1%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Top News
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025 Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025
KW 48: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 48: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Frühe Anlage

So viel Wert wäre mit einer Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

30.11.25 19:43 Uhr
So viel Wert wäre mit einer Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Worldcoin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,6384 USD 0,0058 USD 0,92%
Charts|News

Am 29.11.2024 notierte Worldcoin bei 2,927 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 34,16 WLD-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 21,61 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.11.2025 auf 0,6326 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 78,39 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,5929 USD und wurde am 21.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,924 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com