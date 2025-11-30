So viel Wert wäre mit einer Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

Frühe Anlage

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Worldcoin verlieren können.

Am 29.11.2024 notierte Worldcoin bei 2,927 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 34,16 WLD-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 21,61 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.11.2025 auf 0,6326 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 78,39 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,5929 USD und wurde am 21.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,924 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net