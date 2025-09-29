ASOS Aktie
Marktkap. 407,44 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Buy" belassen. Der Online-Händler rechne nun für dieses Jahr mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der Zielspanne, schrieb Adam Cochrane am Dienstag. Dafür solle jetzt aber der Free Cashflow leicht positiv ausfallen. Den zuversichtlichen Ausblick auf das Jahr 2026 ebenfalls mit einbezogen glaubt der Experte, dass die Aktien im niedrigen einstelligen Prozentbereich nachgeben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 06:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASOS Buy
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
4,40 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2,66 £
|Abst. Kursziel*:
65,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
2,69 £
|Abst. Kursziel aktuell:
63,87%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,43 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
