Deutsche Bank AG

ASOS Buy

09:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Buy" belassen. Der Online-Händler rechne nun für dieses Jahr mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der Zielspanne, schrieb Adam Cochrane am Dienstag. Dafür solle jetzt aber der Free Cashflow leicht positiv ausfallen. Den zuversichtlichen Ausblick auf das Jahr 2026 ebenfalls mit einbezogen glaubt der Experte, dass die Aktien im niedrigen einstelligen Prozentbereich nachgeben./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 06:09 / GMT

