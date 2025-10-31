DAX 23.224 +0,6%ESt50 5.526 +0,2%MSCI World 4.246 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.514 -1,2%Euro 1,1533 +0,2%Öl 62,66 +0,2%Gold 4.078 +0,3%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 440 auf 375 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Zahlen für das Ende August abgelaufene Geschäftsjahr stimmten weitgehend mit den vorläufigen Eckdaten überein, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Aufgrund des trüben Ausblicks des Online-Modehändlers auf 2025/26 habe er seine Prognosen reduziert./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LMWH / Shutterstock.com

