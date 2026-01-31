ASOS Aktie
Marktkap. 397,23 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 Pence belassen. Richard Chamberlain befasste sich am Sonntag mit den Preistrends im europäischen Modehandel. In diesem Zusammenhang bevorzugt er Inditex und Next aufgrund ihres internationalen Wachstumspotenzials und ihrer transparenten Gewinnentwicklung. Asos scheine teurer geworden zu sein, schrieb er./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
2,75 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
3,14 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,24 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
