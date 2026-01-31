DAX 24.922 +0,8%ESt50 6.035 +0,6%MSCI World 4.541 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 59.184 -0,8%Euro 1,1854 +0,3%Öl 67,59 -0,8%Gold 5.024 +1,3%
ASOS Aktie

3,30 EUR
STU
2,99 CHF ±0,00 CHF +0,10 %
BRX
Marktkap. 397,23 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 912703

ISIN GB0030927254

Symbol ASOMF

ASOS plc
3,30 EUR 0,00 EUR -0,12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 Pence belassen. Richard Chamberlain befasste sich am Sonntag mit den Preistrends im europäischen Modehandel. In diesem Zusammenhang bevorzugt er Inditex und Next aufgrund ihres internationalen Wachstumspotenzials und ihrer transparenten Gewinnentwicklung. Asos scheine teurer geworden zu sein, schrieb er./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:41 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

