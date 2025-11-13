DAX24.252 -0,5%Est505.787 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,90 +2,1%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.565 +1,1%Euro1,1616 +0,2%Öl63,21 +0,9%Gold4.235 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Allianz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Allianz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Goldman Sachs Group Inc.: Buy für EON SE-Aktie Goldman Sachs Group Inc.: Buy für EON SE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Mediengigant mit Bilanz

Disney-Aktie tiefrot: Gewinnsprung beim Mickey-Maus-Konzern - Erwartungen jedoch verfehlt

13.11.25 14:14 Uhr
NYSE-Wert Walt Disney-Aktie sackt ab: Mickey Maus, Marvel und Co. lassen Kassen klingeln - Erwartungen dennoch verfehlt | finanzen.net

Für Anleger von Walt Disney wurde es am Donnerstag spannend: Der Unterhaltungskonzern hat seine Zahlen zum jüngsten Quartal und dem abgeschlossenen Geschäftsjahr präsentiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
97,00 EUR -3,66 EUR -3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Entertainment-Riese Walt Disney hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 0,73 US-Dollar je Aktie verdient. Damit steigerte das Unternehmen seinen Gewinn nach einem EPS von 0,25 US-Dollar vor Jahresfrist. Die Analystenerwartungen wurden dabei jedoch verfehlt: Experten hatten zuvor einen Gewinn je Aktie von 1,05 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Wer­bung

Der Umsatz belief sich auf 22,5 Milliarden US-Dollar, im Vorjahrszeitraum hatte Disney noch 22,45 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Die Expertenschätzungen hatten sich hier jedoch auf 22,76 Milliarden US-Dollar belaufen.

Im Gesamtjahr summierte sich das EPS auf 6,85 US-Dollar (Vorjahr: 2,72 US-Dollar), das war mehr als von den Experten mit 5,87 US-Dollar je Aktie erwartet worden war. Zeitgleich setzte Disney im Gesamtjahr 94,4 Milliarden Dollar um und konnte - nach Umsätzen in Höhe von 90,90 Milliarden US-Dollar im Vorjahr - damit die Analystenschätzungen von 94,76 Milliarden US-Dollar nicht ganz übertreffen.

Die Disney-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Donnerstagshandel an der NYSE zeitweise 5,29 Prozent tiefer bei 110,48 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Walt Disney und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com, Alexandre Tziripouloff / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.11.2022Walt Disney Equal WeightBarclays Capital
14.05.2021Walt Disney market-performBernstein Research
19.04.2021Walt Disney market-performBernstein Research
12.02.2021Walt Disney market-performBernstein Research
13.10.2020Walt Disney Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.06.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
09.01.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
14.12.2017Walt Disney SellPivotal Research Group
20.01.2017Walt Disney UnderperformBMO Capital Markets
12.01.2017Walt Disney SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walt Disney nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen