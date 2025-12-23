DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin74.315 -1,2%Euro1,1795 +0,3%Öl62,49 +0,7%Gold4.490 +1,0%
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Hot Stocks heute: Novo Nordisk erhält US-Zulassung für neue Abnehmpille - Rebound möglich
NVIDIA weiter dabei? Fidelity identifiziert Top-KI-Aktien für 2026
Dow Jones-Entwicklung

Gute Stimmung in New York: Dow Jones steigt schlussendlich

23.12.25 22:32 Uhr
Der Dow Jones zeigte sich heute wenig bewegt.

Schlussendlich schloss der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 48.442,41 Punkten ab. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,916 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,312 Prozent auf 48.211,88 Punkte an der Kurstafel, nach 48.362,68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 48.254,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48.527,50 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 46.245,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, wurde der Dow Jones auf 46.292,78 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, stand der Dow Jones bei 42.906,95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 14,27 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48.886,86 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 3,01 Prozent auf 189,21 USD), Amazon (+ 1,62 Prozent auf 232,14 USD), JPMorgan Chase (+ 0,88 Prozent auf 325,93 USD), Walt Disney (+ 0,75 Prozent auf 113,22 USD) und Apple (+ 0,51 Prozent auf 272,36 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen McDonalds (-1,70 Prozent auf 310,84 USD), Walmart (-1,51 Prozent auf 110,90 USD), Home Depot (-1,00 Prozent auf 292,55 EUR), Johnson Johnson (-0,74 Prozent auf 205,78 USD) und Coca-Cola (-0,48 Prozent auf 69,87 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 44.553.393 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,733 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,46 zu Buche schlagen. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,90 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

