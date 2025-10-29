DAX 24.121 +0,0%ESt50 5.692 -0,3%MSCI World 4.405 -0,5%Top 10 Crypto 14,77 -4,0%Nas 23.772 -0,8%Bitcoin 93.446 -1,5%Euro 1,1562 -0,4%Öl 65,08 +0,3%Gold 3.996 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 adidas A1EWWW Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
Infrastruktur - ein Markt mit Potential Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

E.ON Aktie

Kaufen
Verkaufen
E.ON Aktien-Sparplan
16,25 EUR +0,09 EUR +0,53 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 42,49 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENAG99

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENAG999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ENAKF

Bernstein Research

EON SE Market-Perform

15:46 Uhr
EON SE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
16,25 EUR 0,09 EUR 0,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Versorgers dürfte im vergangenen Quartal um rund zwei Prozent gesunken sein, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht am 12. November./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:56 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: E.ON Market-Perform

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
16,26 €		 Abst. Kursziel*:
4,55%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
16,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,65%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

15:46 E.ON Market-Perform Bernstein Research
13:16 E.ON Buy Deutsche Bank AG
08:01 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu E.ON SE

finanzen.net Aktie unter die Lupe EON SE-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform EON SE-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
finanzen.net EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für EON SE-Aktie
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste
finanzen.net DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Vormittag an Fahrt
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE fällt am Mittwochnachmittag
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX verliert letztendlich
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX nachmittags steigen
EQS Group EQS-News: E.ON signs agreement to sell gas distribution network in the Czech Republic
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, buy
EQS Group EQS-News: E.ON continues to grow and increases investments
Benzinga The Analyst Verdict: EON Resources In The Eyes Of 6 Experts
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga 4 Analysts Have This To Say About EON Resources
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
E.ON SE zu myNews hinzufügen