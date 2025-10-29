E.ON Aktie
Marktkap. 42,49 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Versorgers dürfte im vergangenen Quartal um rund zwei Prozent gesunken sein, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht am 12. November./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: E.ON Market-Perform
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
16,26 €
|Abst. Kursziel*:
4,55%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
16,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,65%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
