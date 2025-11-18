DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 +0,5%Nas22.561 -0,7%Bitcoin80.698 +1,6%Euro1,1585 -0,1%Öl64,86 +1,3%Gold4.074 +0,7%
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
ETFs vs. Indexfonds: Worin unterscheiden sie sich eigentlich? Was Anleger wissen müssen.
Amazon- und Microsoft-Aktien leichter: Cloud-Dienste von Amazon und Microsoft im Visier der EU
Schwache Performance in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag

18.11.25 20:02 Uhr
Schwache Performance in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag | finanzen.net

Anleger in New York treten am Dienstagnachmittag den Rückzug an.

Um 20:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 6.646,71 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 53,635 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,543 Prozent schwächer bei 6.636,20 Punkten, nach 6.672,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.574,32 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.666,63 Zählern.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 6.664,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.449,15 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Wert von 5.893,62 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,26 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.920,34 Punkten. Bei 4.835,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Medtronic (+ 5,85 Prozent auf 101,91 USD), Freeport-McMoRan (+ 4,99 Prozent auf 40,95 USD), Deckers Outdoor (+ 4,34 Prozent auf 84,22 USD), CarMax (+ 4,27 Prozent auf 33,48 USD) und Super Micro Computer (+ 4,25 Prozent auf 35,55 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Home Depot (-4,12 Prozent auf 298,80 EUR), Amazon (-3,86 Prozent auf 223,89 USD), Western Digital (-3,76 Prozent auf 156,34 USD), Micron Technology (-3,65 Prozent auf 233,12 USD) und Monolithic Power Systems (-3,28 Prozent auf 867,60 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 38.395.220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 3,982 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

