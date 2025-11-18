Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Der Dow Jones zeigt sich am Dienstagnachmittag mit negativen Notierungen.

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,73 Prozent tiefer bei 46.252,32 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19,402 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 1,03 Prozent höher bei 47.068,06 Punkten, nach 46.590,24 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 46.382,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45.913,60 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 46.190,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44.911,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wurde der Dow Jones mit 43.389,60 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48.431,57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36.611,78 Zähler.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 4,18 Prozent auf 96,74 USD), Travelers (+ 1,50 Prozent auf 288,77 USD), Goldman Sachs (+ 1,33 Prozent auf 785,91 USD), Verizon (+ 1,05 Prozent auf 41,44 USD) und Coca-Cola (+ 0,79 Prozent auf 71,24 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Home Depot (-4,12 Prozent auf 298,80 EUR), Amazon (-3,86 Prozent auf 223,89 USD), Microsoft (-3,08 Prozent auf 491,87 USD), UnitedHealth (-2,53 Prozent auf 312,41 USD) und Salesforce (-1,87 Prozent auf 232,60 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 38.395.220 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,982 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

2025 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net