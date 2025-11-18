EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 15,23 EUR nach.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 15,23 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,16 EUR aus. Bei 15,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 119.103 EON SE-Aktien.

Bei einem Wert von 16,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Gewinne von 8,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,48 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,570 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 16,52 EUR.

EON SE gewährte am 12.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. EON SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,96 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte EON SE am 25.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 19.05.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet EON SE-Aktie mit Buy

EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für EON SE-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Buy für EON SE-Aktie