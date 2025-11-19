EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 15,27 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 15,27 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 15,22 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,29 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 162.454 Aktien.
Bei einem Wert von 16,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). 8,38 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,570 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,52 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 12.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15,96 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 16,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 19.05.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|EON SE Halten
|DZ BANK
|12.11.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2024
|EON SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
