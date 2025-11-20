Fokus auf Kosten

Die französische Großbank BNP Paribas will ihren Kapitalpuffer stärken und kauft zugleich eigene Aktien zurück.

Die Quote des harten Kernkapitals solle bis 2027 auf 13 Prozent steigen, teilte das Geldhaus BNP Paribas am Donnerstag in Paris mit. Ende September hatte sie bei 12,5 Prozent gelegen. Unterdessen soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital bis 2028 wie geplant auf 13 Prozent klettern und damit 2,1 Prozentpunkte höher ausfallen als im Jahr 2024.

Wer­bung Wer­bung

Dazu legt Bankchef Jean-Laurent Bonnafé seinen Fokus auf die Kosten: So sollen die Kosten der Bank im kommenden Jahr nur noch 61 Prozent der Erträge aufzehren. Bis 2028 soll diese Quote auf 58 Prozent sinken.

Derweil steckt das Institut 1,15 Milliarden Euro in den Rückkauf eigener Aktien. Das Rückkaufprogramm soll noch im November starten.

/stw/err/mis

PARIS (dpa-AFX)