BNP Paribas-Aktie: Kapitalpuffer wird erhöht - Aktienrückkauf gestartet
Die französische Großbank BNP Paribas will ihren Kapitalpuffer stärken und kauft zugleich eigene Aktien zurück.
Werte in diesem Artikel
Die Quote des harten Kernkapitals solle bis 2027 auf 13 Prozent steigen, teilte das Geldhaus BNP Paribas am Donnerstag in Paris mit. Ende September hatte sie bei 12,5 Prozent gelegen. Unterdessen soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital bis 2028 wie geplant auf 13 Prozent klettern und damit 2,1 Prozentpunkte höher ausfallen als im Jahr 2024.
Dazu legt Bankchef Jean-Laurent Bonnafé seinen Fokus auf die Kosten: So sollen die Kosten der Bank im kommenden Jahr nur noch 61 Prozent der Erträge aufzehren. Bis 2028 soll diese Quote auf 58 Prozent sinken.
Derweil steckt das Institut 1,15 Milliarden Euro in den Rückkauf eigener Aktien. Das Rückkaufprogramm soll noch im November starten.
/stw/err/mis
PARIS (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf BNP Paribas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BNP Paribas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BNP Paribas News
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.2025
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.2025
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.2025
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.2025
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.2025
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|28.10.2025
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2021
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.2020
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.2020
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.2020
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.2020
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BNP Paribas S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen