BNP Paribas Aktie
Marktkap. 73,67 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der französischen Großbank habe nicht gerade begeistert, schrieb Sharath Kumar in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Zahlen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Buy
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
91,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,08 €
|Abst. Kursziel*:
35,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,44%
|
Analyst Name:
Sharath Kumar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|13:01
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.21
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.20
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|10:46
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital