DAX 24.277 +0,0%ESt50 5.730 +0,4%MSCI World 4.427 +0,0%Top 10 Crypto 15,50 +3,3%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.271 +0,3%Euro 1,1643 -0,1%Öl 64,57 +0,2%Gold 4.027 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Nokia 870737 RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Top News
Investment-Tipp Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Investment-Tipp Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3 Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BNP Paribas Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
67,19 EUR +0,15 EUR +0,22 %
STU
62,22 CHF +0,90 CHF +1,47 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 73,67 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 887771

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000131104

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNPQF

Deutsche Bank AG

BNP Paribas Buy

13:01 Uhr
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
67,19 EUR 0,15 EUR 0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der französischen Großbank habe nicht gerade begeistert, schrieb Sharath Kumar in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Zahlen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
91,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,08 €		 Abst. Kursziel*:
35,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,44%
Analyst Name:
Sharath Kumar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

13:01 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
10:46 BNP Paribas Halten DZ BANK
28.10.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
28.10.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
28.10.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net Höhere Aktivität BNP Paribas-Aktie von Kreditausfall belastet: Investmentbank und Retail-Geschäft treiben an BNP Paribas-Aktie von Kreditausfall belastet: Investmentbank und Retail-Geschäft treiben an
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 leichter
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 fällt zurück
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Kreditausfall belastet BNP Paribas - Aktie sackt ab
RTE.ie BNP Paribas misses forecasts as AXA costs, bad loan hit
Financial Times European groups still in ‘wait-and-see’ mode on deals, BNP Paribas says
Financial Times BNP Paribas confronts its past over Sudan sanctions breach
Financial Times BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling
Financial Times US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times BNP Paribas drops pledge not to finance ‘controversial weapons’
RSS Feed
BNP Paribas S.A. zu myNews hinzufügen