DAX 24.299 +0,1%ESt50 5.733 +0,5%MSCI World 4.426 +0,0%Top 10 Crypto 15,40 +2,6%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.160 +0,2%Euro 1,1650 +0,0%Öl 64,59 +0,2%Gold 4.029 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Nordex A0D655 Nokia 870737
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven? ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven?
Aktien von Delta, United, JetBlue & Co. ziehen an: US-Airlines spenden offenbar Essen an Flughafenmitarbeiter Aktien von Delta, United, JetBlue & Co. ziehen an: US-Airlines spenden offenbar Essen an Flughafenmitarbeiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BNP Paribas Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
67,20 EUR +0,16 EUR +0,24 %
STU
62,29 CHF +0,98 CHF +1,60 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 73,67 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 887771

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000131104

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNPQF

DZ BANK

BNP Paribas Halten

10:46 Uhr
BNP Paribas Halten
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
67,20 EUR 0,16 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BNP Paribas von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert für die Aktie von 95 auf 70 Euro gesenkt. Die jüngst vorgelegten Quartalszahlen der französischen Großbank hätten die Erwartungen ein wenig verfehlt, schrieb Philipp Häßler in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Das Risikoprofil der Franzosen, die sowieso schon im europäischen Kontext hinterherhinkten, habe sich in Bezug auf Kapitalisierung, Profitabilität und Aktienrückkäufe verschlechtert. "Unserer Meinung nach gibt es interessantere Bankaktien in Europa."/rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Halten

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
66,99 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
67,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

10:46 BNP Paribas Halten DZ BANK
28.10.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
28.10.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
28.10.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net Höhere Aktivität BNP Paribas-Aktie von Kreditausfall belastet: Investmentbank und Retail-Geschäft treiben an BNP Paribas-Aktie von Kreditausfall belastet: Investmentbank und Retail-Geschäft treiben an
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 leichter
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 fällt zurück
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Kreditausfall belastet BNP Paribas - Aktie sackt ab
RTE.ie BNP Paribas misses forecasts as AXA costs, bad loan hit
Financial Times European groups still in ‘wait-and-see’ mode on deals, BNP Paribas says
Financial Times BNP Paribas confronts its past over Sudan sanctions breach
Financial Times BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling
Financial Times US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times BNP Paribas drops pledge not to finance ‘controversial weapons’
RSS Feed
BNP Paribas S.A. zu myNews hinzufügen