DAX 24.231 -0,2%ESt50 5.719 +0,3%MSCI World 4.436 +0,2%Top 10 Crypto 15,42 +2,8%Nas 23.980 +0,6%Bitcoin 97.102 +0,2%Euro 1,1636 -0,1%Öl 64,65 +0,3%Gold 4.005 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Beyond Meat A2N7XQ Tesla A1CX3T Nokia 870737 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street startet fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Aktien von Delta, United, JetBlue & Co. ziehen mehrheitlich an: US-Airlines spenden offenbar Essen an Flughafenmitarbeiter Aktien von Delta, United, JetBlue & Co. ziehen mehrheitlich an: US-Airlines spenden offenbar Essen an Flughafenmitarbeiter
Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BNP Paribas Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
67,09 EUR +0,05 EUR +0,07 %
STU
62,12 CHF +0,81 CHF +1,32 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 73,67 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 887771

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000131104

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNPQF

JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Neutral

13:51 Uhr
BNP Paribas Neutral
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
67,09 EUR 0,05 EUR 0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 90 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Delphine Lee kappte am Mittwoch ihre Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 1,4 Prozent. Ihre Prognose für die Kernkapitalquote stockte sie in ihrer Nachbetrachtung des Quartalsberichts allerdings auf./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Neutral

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
67,08 €		 Abst. Kursziel*:
29,70%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
67,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,68%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

13:51 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:01 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
10:46 BNP Paribas Halten DZ BANK
28.10.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
28.10.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net Höhere Aktivität BNP Paribas-Aktie von Kreditausfall belastet: Investmentbank und Retail-Geschäft treiben an BNP Paribas-Aktie von Kreditausfall belastet: Investmentbank und Retail-Geschäft treiben an
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 leichter
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 fällt zurück
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Kreditausfall belastet BNP Paribas - Aktie sackt ab
RTE.ie BNP Paribas misses forecasts as AXA costs, bad loan hit
Financial Times European groups still in ‘wait-and-see’ mode on deals, BNP Paribas says
Financial Times BNP Paribas confronts its past over Sudan sanctions breach
Financial Times BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling
Financial Times US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times BNP Paribas drops pledge not to finance ‘controversial weapons’
RSS Feed
BNP Paribas S.A. zu myNews hinzufügen