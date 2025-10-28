BNP Paribas Aktie
Marktkap. 73,67 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 90 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Delphine Lee kappte am Mittwoch ihre Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 1,4 Prozent. Ihre Prognose für die Kernkapitalquote stockte sie in ihrer Nachbetrachtung des Quartalsberichts allerdings auf./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BNP Paribas Neutral
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
67,08 €
|Abst. Kursziel*:
29,70%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
67,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,68%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|13:51
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|13:51
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|13:01
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.21
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.20
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|13:51
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG