BNP Paribas Aktie
Marktkap. 75,98 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 91 auf 78 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Sudan-Rechtstreit verdunkle den Horizont, schrieb Sharath Kumar in der am Montag veröffentlichten Neubewertung. Es drohe eine lange und letztlich teure Hängepartie, die das solide Kerngeschäft überschatte. Grundsätzlich sieht Kumar attraktives Potenzial, es hänge allerdings zunächst alles von juristischer Klarheit ab./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 05:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Hold
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
68,14 €
|Abst. Kursziel*:
14,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
68,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,85%
|
Analyst Name:
Sharath Kumar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|09:21
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.21
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.20
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
