BNP Paribas Aktie

68,51 EUR -0,11 EUR -0,16 %
STU
62,95 CHF -0,29 CHF -0,46 %
BRX
Marktkap. 75,98 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 91 auf 78 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Sudan-Rechtstreit verdunkle den Horizont, schrieb Sharath Kumar in der am Montag veröffentlichten Neubewertung. Es drohe eine lange und letztlich teure Hängepartie, die das solide Kerngeschäft überschatte. Grundsätzlich sieht Kumar attraktives Potenzial, es hänge allerdings zunächst alles von juristischer Klarheit ab./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 05:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas Hold

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
68,14 €		 Abst. Kursziel*:
14,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
68,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,85%
Analyst Name:
Sharath Kumar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

09:21 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
29.10.25 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt BNP Paribas auf 'Hold'
finanzen.net Montagshandel in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 letztendlich in Rot
finanzen.net Börse Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag
RTE.ie BNP Paribas misses forecasts as AXA costs, bad loan hit
Financial Times BNP Paribas hit by €190mn charge due to fraud case
Financial Times BNP Paribas confronts its past over Sudan sanctions breach
Financial Times BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling
Financial Times US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times BNP Paribas drops pledge not to finance ‘controversial weapons’
