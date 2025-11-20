DAX23.396 +1,0%Est505.589 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.469 +0,3%Euro1,1518 -0,2%Öl64,10 +0,7%Gold4.056 -0,5%
SMI im Blick

Handel in Zürich: SMI mittags freundlich

20.11.25 12:25 Uhr
Der SMI entwickelt sich am Mittag positiv.

Der SMI entwickelt sich am Mittag positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
55,84 CHF 1,38 CHF 2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
71,96 CHF 0,76 CHF 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
151,00 CHF -0,95 CHF -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
88,30 CHF 1,68 CHF 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
79,28 CHF -0,14 CHF -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
101,68 CHF -0,54 CHF -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
921,60 CHF 10,80 CHF 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
163,55 CHF 1,95 CHF 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
310,70 CHF 0,50 CHF 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
137,70 CHF -0,30 CHF -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
575,00 CHF -2,50 CHF -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
30,33 CHF -0,27 CHF -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
560,00 CHF 1,00 CHF 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
12.560,7 PKT 30,1 PKT 0,24%
Charts|News|Analysen

Um 12:07 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,26 Prozent auf 12.563,36 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,445 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,715 Prozent höher bei 12.620,19 Punkten, nach 12.530,62 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12.554,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12.640,19 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 0,550 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.10.2025, wies der SMI 12.635,02 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.276,26 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2024, einen Stand von 11.539,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 8,08 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13.199,05 Punkten. Bei 10.699,66 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,50 Prozent auf 55,82 CHF), Logitech (+ 1,94 Prozent auf 88,30 CHF), Richemont (+ 1,45 Prozent auf 163,95 CHF), Holcim (+ 1,24 Prozent auf 72,08 CHF) und Partners Group (+ 1,16 Prozent auf 921,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil UBS (-0,78 Prozent auf 30,36 CHF), Kühne + Nagel International (-0,59 Prozent auf 151,05 CHF), Novartis (-0,43 Prozent auf 101,78 CHF), Nestlé (-0,35 Prozent auf 79,14 CHF) und Swisscom (-0,26 Prozent auf 576,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.383.798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 262,981 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,15 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

