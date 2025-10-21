Nestlé Aktie
Marktkap. 229,87 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nestle nach einer Informationsveranstaltung mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Hold" belassen. Der Markt dürfte die klare Kommunikation und den Wachstumsfokus des neuen Chefs Philipp Navratil sowie die Stärke des gesamten Führungsteams begrüßen, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Zusammenarbeit zwischen Management und Aufsichtsgremium könne langfristig auch nur besser werden. Der Markt werde die Führung an der Geschäftsentwicklung messen, mahnte der Experte./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET
Zusammenfassung: Nestlé Hold
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
86,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
81,38 CHF
|Abst. Kursziel*:
5,68%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
81,58 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
5,42%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,81 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
