Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street tiefer -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- TKMS, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt - Trump will sich wohl doch noch nicht mit Putin treffen Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt - Trump will sich wohl doch noch nicht mit Putin treffen
Nach Kurssprung: Kursziel bis zu 100 Euro - So unterschiedlich sehen Analysten die TKMS-Aktie Nach Kurssprung: Kursziel bis zu 100 Euro - So unterschiedlich sehen Analysten die TKMS-Aktie
Amazon Aktie

Marktkap. 1,99 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
UBS AG

Amazon Buy

15:51 Uhr
Amazon Buy
Amazon
187,34 EUR -4,78 EUR -2,49%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 271 US-Dollar belassen. Analyst Karl Keirstead beschäftigte sich in einem Ausblick auf die am 29. bzw. 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen von Alphabet, Amazon und Microsoft mit deren Cloudgeschäft im dritten Quartal. Unter dem Strich erschienen die Ausgaben für Cloud-Infrastruktur stabil, mit Aufwärtspotenzial aufgrund des fortgesetzt starken Wachstums von Ausgaben für KI, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht minimales Aufwärtspotenzial im Vergleich zu den Marktschätzungen für AWS von Amazon und größeres bei Azure von Microsoft und bei Google Cloud./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

