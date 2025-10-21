Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Buy

11:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Dass der dänische Pharmakonzern nach dem Wechsel auf dem Chefposten bei einer außerordentlichen Hauptversammlung Mitte November die Hälfte des Aufsichtsgremiums neu besetzen wolle, sorge bei ihm erneut für gemischte Gefühle, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Geschäftslage scheine zwar Veränderungen zu erfordern. Doch die Ersetzung aller unabhängigen Mitglieder durch handverlesene Kandidaten sowie die Bestellung des früheren Konzernchefs zum neuen Vorsitzenden des Gremiums werfe mehr Fragen auf, als Antworten zu geben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET

