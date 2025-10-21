DAX 24.247 -0,3%ESt50 5.665 -0,4%MSCI World 4.341 +0,0%Top 10 Crypto 14,80 -4,5%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.189 -0,5%Euro 1,1597 -0,1%Öl 62,26 +1,0%Gold 4.068 -1,4%
Ausblick: AT&T stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor
Novo Nordisk Aktie

45,96 EUR -1,27 EUR -2,68 %
STU
45,86 EUR -1,57 EUR -3,31 %
GVIE
Marktkap. 213,93 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Buy

11:36 Uhr
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Dass der dänische Pharmakonzern nach dem Wechsel auf dem Chefposten bei einer außerordentlichen Hauptversammlung Mitte November die Hälfte des Aufsichtsgremiums neu besetzen wolle, sorge bei ihm erneut für gemischte Gefühle, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Geschäftslage scheine zwar Veränderungen zu erfordern. Doch die Ersetzung aller unabhängigen Mitglieder durch handverlesene Kandidaten sowie die Bestellung des früheren Konzernchefs zum neuen Vorsitzenden des Gremiums werfe mehr Fragen auf, als Antworten zu geben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
600,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
448,38 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

11:36 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
09:36 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
20.10.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
17.10.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Wachstumsaussichten Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback - Chairman & Board-Mitglieder ersetzt Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback - Chairman & Board-Mitglieder ersetzt
finanzen.net Erste Schätzungen: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Nach Kursrutsch durch Trump: So schlug sich die Novo Nordisk-Aktie am Montag
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic
TraderFox Trump will Ozempic billiger machen – Novo Nordisk und Eli Lilly geraten unter Druck
Dow Jones Novo Nordisk-Aktie nach Erwerb von Zaltenibart-Rechten für Milliardenbetrag im Plus - Omeros-Aktie +144 Prozent
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie schwächer: Milliardenübernahme sichert Zugriff auf mögliches Medikament gegen Leberfibrose
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie nach Gerichtsurteil - Rückschlag bei US-Arzneimittelpreisen
MarketWatch The Ozempic maker shakes up its board. It has been a year of turmoil for Novo Nordisk.
Financial Times Novo Nordisk chair and six directors exit after dispute with shareholder
Benzinga Novo Nordisk Stock Is Falling Friday: What&#39;s Driving The Action?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Eli Lilly, Novo Nordisk, Amgen and Viking Therapeutics
Financial Times Novo Nordisk shares slide as Trump vows to cut Ozempic price
Zacks Novo Nordisk (NVO) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
Benzinga Eli Lilly, Novo Nordisk, Hims &amp; Hers Health Shares Move Lower After Trump Calls Out &#39;Fat-Loss Drugs&#39;
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around Novo Nordisk AS?
