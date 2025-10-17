DAX 24.296 -0,1%ESt50 5.676 -0,2%MSCI World 4.341 +0,0%Top 10 Crypto 14,83 -4,3%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.206 -0,5%Euro 1,1586 -0,2%Öl 62,45 +1,3%Gold 4.018 -2,6%
Iberdrola SA Aktie

17,05 EUR -0,04 EUR -0,20 %
STU
17,15 EUR +0,04 EUR +0,23 %
GVIE
Marktkap. 110,63 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Symbol IBDSF

Deutsche Bank AG

Iberdrola SA Hold

12:26 Uhr
Iberdrola SA Hold
Iberdrola SA
17,05 EUR -0,04 EUR -0,20%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Iberdrola mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Ende Oktober anstehenden Zahlen des Versorgers sollten ein weiteres starkes Quartal belegen, schrieb James Brand in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er sieht zudem Spielraum für eine Erhöhung der Jahresziele./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
14,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,15 €		 Abst. Kursziel*:
-15,43%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,93%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

12:26 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Iberdrola SA Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.25 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Iberdrola SA

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
dpa-afx Iberdrola startet letzten Windpark vor Rügen - Aktie leichter
finanzen.net September 2025: Experten empfehlen Iberdrola SA-Aktie mehrheitlich zum Kauf
TraderFox Stocks in Action: Iberdrola, Adidas, Lufthansa, Klöckner, ABN Amro
TraderFox Big Call Screening: RWE, Iberdrola, Lockheed Martin, Safran
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 5 Jahren abgeworfen
reNEWS Iberdrola names Paul Simshauser as new Australia CEO
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Iberdrola (IBDRY) This Year?
reNEWS Iberdrola 'starts 960MW EA2 stake sale'
reNEWS Iberdrola buys 270MW Tungkillo battery in Oz
reNEWS Iberdrola installs first Windanker monopile
reNEWS Iberdrola and Norges Bank add 708MW to JV
reNEWS Iberdrola boosts spending in ‘high growth and high return’ markets
reNEWS Iberdrola commits €58bn to 2028 growth
