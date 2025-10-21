Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas nach der Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane attestierte den Herzogenaurachern ein solides drittes Quartal. Die operativen Ergebnisschätzungen am Markt für 2025 dürften noch etwas weiter anziehen, auch wenn sie bereits über der alten Zielspanne gelegen hätten./ag/gl

