DAX 24.247 -0,3%ESt50 5.665 -0,4%MSCI World 4.341 +0,0%Top 10 Crypto 14,80 -4,5%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.189 -0,5%Euro 1,1597 -0,1%Öl 62,26 +1,0%Gold 4.068 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze
OpenAI greift Chrome mit neuem Atlas Browser an! Kann Google den Browserkrieg für sich gewinnen? OpenAI greift Chrome mit neuem Atlas Browser an! Kann Google den Browserkrieg für sich gewinnen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

adidas Aktie

Kaufen
Verkaufen
adidas Aktien-Sparplan
191,85 EUR -4,75 EUR -2,42 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 34,8 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1EWWW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADDDF

Deutsche Bank AG

adidas Buy

10:21 Uhr
adidas Buy
Aktie in diesem Artikel
adidas
191,85 EUR -4,75 EUR -2,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas nach der Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane attestierte den Herzogenaurachern ein solides drittes Quartal. Die operativen Ergebnisschätzungen am Markt für 2025 dürften noch etwas weiter anziehen, auch wenn sie bereits über der alten Zielspanne gelegen hätten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
190,80 €		 Abst. Kursziel*:
46,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
191,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,95%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
242,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

10:21 adidas Buy Deutsche Bank AG
08:31 adidas Outperform Bernstein Research
08:16 adidas Buy UBS AG
08:01 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

dpa-afx Optimismus adidas-Aktie fällt aber: Gewinnprognose nach Umsatzrekord angehoben adidas-Aktie fällt aber: Gewinnprognose nach Umsatzrekord angehoben
finanzen.net adidas-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für adidas-Aktie
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Adidas schwach nach vorbörslichem Plus - Gewinnmitnahmen
dpa-afx ROUNDUP: Adidas hebt nach Umsatzrekord Gewinnprognose an - Aktie verliert
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag mit KursVerlusten
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Adidas dürften guten Lauf zunächst fortsetzen
Financial Times Adidas raises profit target on strong demand for retro trainers
EQS Group EQS-Adhoc: adidas reports strong third quarter results and increases its full-year outlook
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Wolverine World Wide, Steven Madden and Adidas
EQS Group EQS-DD: adidas AG: Alexandra Walter, The spouse of a Supervisory Board member participates in the adidas employee stock purchase plan. In this context, she has agreed with adidas AG to invest a ...
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights NIKE, Adidas, Skechers U.S.A, Birkenstock and Wolverine World Wide
MotleyFool Can Adidas Stock Turn Things Around?
Deutsche Welle Adidas execs apologize for appropriating Mexican Indigenous shoe design
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
adidas zu myNews hinzufügen