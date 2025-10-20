DAX 24.247 -0,3%ESt50 5.665 -0,4%MSCI World 4.341 +0,0%Top 10 Crypto 14,80 -4,5%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.189 -0,5%Euro 1,1597 -0,1%Öl 62,26 +1,0%Gold 4.068 -1,4%
Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists
FUCHS Aktie

FUCHS Aktien-Sparplan
39,40 EUR -0,06 EUR -0,15 %
STU
Marktkap. 4,32 Mrd. EUR

KGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
WKN A3E5D6

ISIN DE000A3E5D64

Symbol FUPPF

Deutsche Bank AG

FUCHS SE VZ Buy

10:36 Uhr
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
39,40 EUR -0,06 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften einen geringfügigen Rückgang für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Bei den Volumina des Schmierstoffeherstellers rechnet er indes mit einer weiteren Erholung. Maßnahmen zur Abmilderung der US-Zollunsicherheiten sowie der steigenden Produktionskosten, was beides im Vorquartal belastet habe, sollten zudem erste Früchte tragen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,76 €		 Abst. Kursziel*:
35,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,06%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

10:36 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
20.10.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.25 FUCHS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
15.08.25 FUCHS Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt letztendlich im Plus
finanzen.net MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart
finanzen.net Erste Schätzungen: FUCHS SE VZ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
EQS Group EQS-News: FUCHS setzt mit zertifiziertem Produkt-CO2-Rechner neue Maßstäbe in der Nachhaltigkeit
finanzen.net MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones FUCHS-Aktie gesucht: Übernahme des Schweizer Vertriebspartners Aseol
EQS Group FUCHS übernimmt langjährigen Schweizer Vertriebspartner ASEOL SUISSE AG und baut Marktpräsenz weiter aus
EQS Group EQS-News: FUCHS sets new standards in sustainability with certified Product Carbon Footprint tool
EQS Group FUCHS takes over its long-standing Swiss distribution partner ASEOL SUISSE AG and further expands market presence
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends Board contract of CEO Stefan Fuchs
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Stefan Fuchs, buy
EQS Group EQS-News: First half-year influenced by a challenging market environment
EQS Group EQS-Adhoc: FUCHS SE: Preliminary results for the first half year and adjustment of outlook 2025
EQS Group EQS-News: From medium-sized company to global player: FUCHS celebrates 40 years of stock market listing
EQS Group EQS-News: FUCHS unites STRUB and LUBCON in Switzerland: Uniform presence under FUCHS SWISS LUBRICANTS AG strengthens market position
