Opet FUCHS

FUCHS-Aktie tiefer: Schmierstoffhersteller übernimmt türkisches Joint Venture komplett

05.02.26 16:24 Uhr
FUCHS-Aktie in Rot: Vollübernahme von Opet FUCHS soll Wachstum beschleunigen

Der Schmierstoffhersteller FUCHS übernimmt das türkische Joint Venture Opet FUCHS vollständig.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE
30,20 EUR -0,15 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bislang wurde die Hälfte der Anteile an dem 2005 gegründeten Gemeinschaftsunternehmen mit Hauptsitz in Istanbul von Opet gehalten. Mit diesem Schritt will das MDAX-Unternehmen seine Marktposition in der Türkei stärken. "Der türkische Markt ist aufgrund seines Volumens, der industriellen Basis und seiner Wachstumsperspektiven für uns von hoher strategischer Bedeutung", sagte Ralph Rheinboldt, im FUCHS-Vorstand zuständig für die EMEA-Region. "Mit der vollständigen Übernahme können wir strategische Entscheidungen schneller und konsequenter umsetzen als bisher und damit Wachstumschancen besser nutzen." Das Unternehmen, das künftig unter FUCHS Lubricants Türkiye firmieren soll, beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro.

Die FUCHS-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,14 Prozent auf 30,25 Euro.

DOW JONES

Analysen zu FUCHS SE

DatumRatingAnalyst
04.08.2021FUCHS PETROLUB SE Vz KaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
02.08.2021FUCHS PETROLUB SE Vz BuyKepler Cheuvreux
02.08.2021FUCHS PETROLUB SE Vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2021FUCHS PETROLUB SE Vz KaufenDZ BANK
30.07.2021FUCHS PETROLUB SE Vz AddBaader Bank
