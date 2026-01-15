FUCHS-Aktie tiefer: Schmierstoffhersteller übernimmt türkisches Joint Venture komplett
Der Schmierstoffhersteller FUCHS übernimmt das türkische Joint Venture Opet FUCHS vollständig.
Werte in diesem Artikel
Bislang wurde die Hälfte der Anteile an dem 2005 gegründeten Gemeinschaftsunternehmen mit Hauptsitz in Istanbul von Opet gehalten. Mit diesem Schritt will das MDAX-Unternehmen seine Marktposition in der Türkei stärken. "Der türkische Markt ist aufgrund seines Volumens, der industriellen Basis und seiner Wachstumsperspektiven für uns von hoher strategischer Bedeutung", sagte Ralph Rheinboldt, im FUCHS-Vorstand zuständig für die EMEA-Region. "Mit der vollständigen Übernahme können wir strategische Entscheidungen schneller und konsequenter umsetzen als bisher und damit Wachstumschancen besser nutzen." Das Unternehmen, das künftig unter FUCHS Lubricants Türkiye firmieren soll, beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro.
Die FUCHS-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,14 Prozent auf 30,25 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf FUCHS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FUCHS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere FUCHS News
Bildquellen: FUCHS PETROLUB AG, FUCHS PETROLUB