Opet FUCHS

Der Schmierstoffhersteller FUCHS übernimmt das türkische Joint Venture Opet FUCHS vollständig.

Bislang wurde die Hälfte der Anteile an dem 2005 gegründeten Gemeinschaftsunternehmen mit Hauptsitz in Istanbul von Opet gehalten. Mit diesem Schritt will das MDAX-Unternehmen seine Marktposition in der Türkei stärken. "Der türkische Markt ist aufgrund seines Volumens, der industriellen Basis und seiner Wachstumsperspektiven für uns von hoher strategischer Bedeutung", sagte Ralph Rheinboldt, im FUCHS-Vorstand zuständig für die EMEA-Region. "Mit der vollständigen Übernahme können wir strategische Entscheidungen schneller und konsequenter umsetzen als bisher und damit Wachstumschancen besser nutzen." Das Unternehmen, das künftig unter FUCHS Lubricants Türkiye firmieren soll, beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro.

Wer­bung Wer­bung

Die FUCHS-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,14 Prozent auf 30,25 Euro.

DOW JONES