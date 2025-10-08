DAX24.618 +1,0%Est505.648 +0,6%MSCI World4.345 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.925 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1628 -0,3%Öl65,91 +0,3%Gold4.044 +1,5%
Präsenz ausbebaut

FUCHS-Aktie gesucht: Übernahme des Schweizer Vertriebspartners Aseol

08.10.25 16:09 Uhr
FUCHS-Aktie gesucht: Expansion in der Schweiz | finanzen.net

Der Hersteller von Schmierstoffen FUCHS hat seinen langjährigen Schweizer Vertriebspartner Aseol übernommen und baut damit seine Marktpräsenz in dem Alpenland weiter aus.

FUCHS SE
30,70 EUR
Die Aseol Suisse AG werde noch im laufenden Jahr in die bestehende Tochtergesellschaft FUCHS Swiss Lubricants eingegliedert, teilte der MDAX-Konzern mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Damit seien alle Geschäftsaktivitäten in der Schweiz in einer Gesellschaft gebündelt, einschließlich des im vergangenen Jahr erworbenen Schmierstoffunternehmen Strub und der Schweizer Tochter der Lubcon-Gruppe.

"Durch die Übernahme von Aseol, einem Schmierstoffexperten im industriellen Bereich mit hoher Kompetenz, können wir alle Schweizer Aktivitäten unter einem Dach bündeln, von Synergieeffekten profitieren und unsere Nähe zu den Kunden stärken", sagte Mario Gehrlein, Geschäftsführer der FUCHS Suisse Lubricants AG, laut Mitteilung.

Via XETRA steigt die FUCHS-Aktie zwischenzeitlich um 0,63 Prozent auf 38,64 Euro.

DOW JONES

Analysen zu FUCHS SE VZ

DatumRatingAnalyst
15.09.2025FUCHS SE VZ BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.2025FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
15.08.2025FUCHS SE VZ BuyWarburg Research
13.08.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK
06.08.2025FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
