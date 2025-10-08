FUCHS-Aktie gesucht: Übernahme des Schweizer Vertriebspartners Aseol
Der Hersteller von Schmierstoffen FUCHS hat seinen langjährigen Schweizer Vertriebspartner Aseol übernommen und baut damit seine Marktpräsenz in dem Alpenland weiter aus.
Die Aseol Suisse AG werde noch im laufenden Jahr in die bestehende Tochtergesellschaft FUCHS Swiss Lubricants eingegliedert, teilte der MDAX-Konzern mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Damit seien alle Geschäftsaktivitäten in der Schweiz in einer Gesellschaft gebündelt, einschließlich des im vergangenen Jahr erworbenen Schmierstoffunternehmen Strub und der Schweizer Tochter der Lubcon-Gruppe.
"Durch die Übernahme von Aseol, einem Schmierstoffexperten im industriellen Bereich mit hoher Kompetenz, können wir alle Schweizer Aktivitäten unter einem Dach bündeln, von Synergieeffekten profitieren und unsere Nähe zu den Kunden stärken", sagte Mario Gehrlein, Geschäftsführer der FUCHS Suisse Lubricants AG, laut Mitteilung.
Via XETRA steigt die FUCHS-Aktie zwischenzeitlich um 0,63 Prozent auf 38,64 Euro.
DOW JONES
Bildquellen: FUCHS PETROLUB, FUCHS PETROLUB AG
