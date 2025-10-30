DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,99 -2,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin93.128 -1,8%Euro1,1570 -0,3%Öl65,00 +0,2%Gold4.022 +2,0%
Kennzahlen im Blick

Ausblick: FUCHS SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

30.10.25 23:18 Uhr
Ausblick: FUCHS SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für FUCHS in Aussicht.

FUCHS SE lädt am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,627 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FUCHS SE ein EPS von 0,610 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FUCHS SE in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 892,9 Millionen EUR im Vergleich zu 902,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,30 EUR, gegenüber 2,29 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 3,55 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 3,53 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu FUCHS SE

DatumRatingAnalyst
04.08.2021FUCHS PETROLUB SE Vz KaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
02.08.2021FUCHS PETROLUB SE Vz BuyKepler Cheuvreux
02.08.2021FUCHS PETROLUB SE Vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2021FUCHS PETROLUB SE Vz KaufenDZ BANK
30.07.2021FUCHS PETROLUB SE Vz AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
04.05.2021FUCHS PETROLUB SE Vz HaltenIndependent Research GmbH
30.04.2021FUCHS PETROLUB SE Vz HaltenDZ BANK
30.04.2021FUCHS PETROLUB SE Vz HoldDeutsche Bank AG
10.03.2021FUCHS PETROLUB SE Vz neutralDZ BANK
10.03.2021FUCHS PETROLUB SE Vz HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
30.04.2021FUCHS PETROLUB SE Vz SellUBS AG
14.04.2021FUCHS PETROLUB SE Vz SellUBS AG
19.03.2021FUCHS PETROLUB SE Vz verkaufenCredit Suisse Group
12.03.2021FUCHS PETROLUB SE Vz SellUBS AG
09.03.2021FUCHS PETROLUB SE Vz SellUBS AG

