Novo Nordisk geht gegen Hims & Hers wegen Kopie der Wegovy-Pille vor

05.02.26 18:08 Uhr
Von Kelly Cloonan

DOW JONES--Novo Nordisk hat rechtliche und regulatorische Schritte gegen Hims & Hers angekündigt. Die Telemedizin-Plattform gab bekannt, sie werde eine kostengünstigere Rezeptur der Wegovy-Pille anbieten.

Hims & Hers teilte am Donnerstagmorgen mit, dass das Unternehmen Kopien von Wegovy zu einem Einführungspreis von 49 US-Dollar im ersten Monat - im Rahmen eines Fünf-Monats-Plans - anbieten werde. Diese Version enthalte den gleichen Wirkstoff, Semaglutid, wie das Originalpräparat von Novo Nordisk.

Novo Nordisk bezeichnete den Vorstoß von Hims & Hers als "illegale Massenherstellung von Rezepturarzneimitteln, die ein erhebliches Risiko für die Sicherheit der Patienten darstellt".

Hims & Hers reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.

Novo Nordisk hat im Januar mit dem Verkauf seiner Wegovy-Pille in den USA begonnen, nachdem zwei Wochen zuvor die US-Zulassung erfolgt war. Die Pille wird für 149 Dollar pro Monat für die Einstiegsdosis von 1,5 Milligramm angeboten.

Laut Hims & Hers würde der Preis für ihr Angebot nach dem ersten Monat auf 99 Dollar steigen, sofern die Zahlung im Voraus erfolgt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/thl

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 12:08 ET (17:08 GMT)

