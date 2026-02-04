Novo Nordisk geht gegen Hims & Hers wegen Kopie der Wegovy-Pille vor

Von Kelly Cloonan

DOW JONES--Novo Nordisk hat rechtliche und regulatorische Schritte gegen Hims & Hers angekündigt. Die Telemedizin-Plattform gab bekannt, sie werde eine kostengünstigere Rezeptur der Wegovy-Pille anbieten.

Hims & Hers teilte am Donnerstagmorgen mit, dass das Unternehmen Kopien von Wegovy zu einem Einführungspreis von 49 US-Dollar im ersten Monat - im Rahmen eines Fünf-Monats-Plans - anbieten werde. Diese Version enthalte den gleichen Wirkstoff, Semaglutid, wie das Originalpräparat von Novo Nordisk.

Novo Nordisk bezeichnete den Vorstoß von Hims & Hers als "illegale Massenherstellung von Rezepturarzneimitteln, die ein erhebliches Risiko für die Sicherheit der Patienten darstellt".

Hims & Hers reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.

Novo Nordisk hat im Januar mit dem Verkauf seiner Wegovy-Pille in den USA begonnen, nachdem zwei Wochen zuvor die US-Zulassung erfolgt war. Die Pille wird für 149 Dollar pro Monat für die Einstiegsdosis von 1,5 Milligramm angeboten.

Laut Hims & Hers würde der Preis für ihr Angebot nach dem ersten Monat auf 99 Dollar steigen, sofern die Zahlung im Voraus erfolgt.

