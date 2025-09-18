Aktien Schweiz halten sich erneut besser als der europäische Markt

DOW JONES--In einem schwachen Marktumfeld in Europa hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag erneut wacker geschlagen. Bereits am Vortag war die Börse in Zürich ihren europäischen Pendants enteilt. Belastet wurde die eidgenössische Börse vom Franken, der zum Pfund anzog, nachdem die Bank of England ihren Leitzins bestätigt hatte. Auch die Europäische Zentralbank hielt den Leitzins konstant. Zudem sprachen Händler nach den Rekordständen des Vortages von Gewinnmitnahmen. Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 13.466 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 24,48 (Vortag: 35,28) Millionen Aktien.

Die am Vortag noch gefragten defensiven Roche (-0,5%) zählten nun mit Gewinnmitnahmen zu den Verlierern. Nach dem Vortagesabsturz ging die Talfahrt bei der UBS (-2,2%) weiter, nachdem Mittelabflüsse der US-Vermögensverwaltung die Geschäftszahlen überschattet hatten. Im Finanzsektor sanken Partners Group um 3,4 Prozent. Nach der Hausse von Clariant am Vortag drückten nun Gewinnmitnahmen den Kurs um 0,1 Prozent. Die Gesellschaft besitzt Anteile an der Stahl Group, die an die deutsche Henkel verkauft wird.

Nach einem positiven Analystenkommentar durch die UBS kletterten Implenia um 0,7 Prozent. Swiss Prime Site stiegen nach Geschäftsausweis um 0,8 Prozent.

