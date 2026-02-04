NASDAQ-Handel NASDAQ 100 fällt mittags

Index-Performance

Der NASDAQ 100 verzeichnet derzeit Verluste.

Um 17:58 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,67 Prozent auf 24.725,00 Punkte zurück. Zuvor eröffnete der Index bei 24.614,86 Zählern und damit 1,11 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (24.891,24 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24.854,56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.455,40 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 3,01 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 25.401,32 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.11.2025, einen Stand von 25.620,03 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 21.658,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 1,91 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.165,08 Punkten. Bei 24.455,40 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Align Technology (+ 9,41 Prozent auf 176,48 USD), Arm (+ 4,86 Prozent auf 110,00 USD), Broadcom (+ 3,92 Prozent auf 320,14 USD), Gilead Sciences (+ 2,25 Prozent auf 149,53 USD) und Cisco (+ 1,93 Prozent auf 82,73 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-12,70 Prozent auf 112,69 USD), Enphase Energy (-7,72 Prozent auf 47,68 USD), QUALCOMM (-7,36 Prozent auf 137,93 USD), Palantir (-5,41 Prozent auf 131,99 USD) und Workday (-3,80 Prozent auf 163,69 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18.921.762 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,713 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,57 Prozent.

Redaktion finanzen.net