Minuszeichen in New York: S&P 500 fällt mittags zurück

Index-Performance im Fokus

Der S&P 500 verliert aktuell an Wert.

Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,74 Prozent auf 6.831,86 Punkte zurück. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 55,095 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,779 Prozent tiefer bei 6.829,10 Punkten, nach 6.882,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 6.780,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.857,85 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 1,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.902,05 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, stand der S&P 500 noch bei 6.796,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.061,48 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,388 Prozent zurück. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.002,28 Punkten. Bei 6.780,13 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit McKesson (+ 15,32 Prozent auf 947,90 USD), Align Technology (+ 9,41 Prozent auf 176,48 USD), Cardinal Health (+ 8,71) Prozent auf 224,87 USD), Cencora (+ 8,25 Prozent auf 357,20 USD) und Hershey (+ 7,02 Prozent auf 220,24 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Estée Lauder Companies (-22,84 Prozent auf 92,29 USD), STERIS (-11,23 Prozent auf 234,59 USD), Huntington Ingalls Industries (-10,38 Prozent auf 370,27 USD), Super Micro Computer (-9,86 Prozent auf 30,43 USD) und Coinbase (-8,96 Prozent auf 153,52 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 18.921.762 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,713 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net