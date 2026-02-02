Montagewerk

Volkswagen hat sich mit der US-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) auf Lohnerhöhungen für Beschäftigte in seinem Montagewerk im US-Bundesstaat Tennessee geeinigt.

Mehr als 3.000 nach Arbeitsstunden bezahlte Mitarbeiter sollen im Rahmen einer neuen vorläufigen Vereinbarung insgesamt rund 20 Prozent mehr Lohn über vier Jahre erhalten, wie die Gewerkschaft mitteilte,.

Die Vereinbarung, die am Mittwochabend gemeinsam vom Unternehmen und der UAW bekannt gegeben wurde, umfasst nach fast anderthalbjährigen Verhandlungen auch verbesserte Leistungen bei der Krankenversicherung und andere Zugeständnisse. Die Beschäftigten müssen über den Vertrag noch abstimmen.

Für die Gewerkschaft steht bei der Einigung mit Volkswagen besonders viel auf dem Spiel: Sie will weitere Arbeitnehmer in der Autobranche im Süden davon überzeugen, der UAW beizutreten.

Die Gewerkschaft hatte im Jahr 2023 Streiks in mehreren Werken von Ford, General Motors und Stellantis, dem Eigentümer der ehemaligen Chrysler-Marken Jeep und Ram, koordiniert und dabei hohe Lohnsteigerungen durchgesetzt. UAW-Präsident Shawn Fain versuchte, rasch an diese Erfolge anzuknüpfen, indem er die Gewerkschaftsmitgliedschaft in Werken von Mercedes, Toyota, Hyundai und anderen Automobilherstellern ausweitete.

"Wenn sich die Gewerkschaftsmitglieder der 'Big Three' mit den Arbeitnehmern der Automobilindustrie im Süden zusammenschließen, gewinnen wir alle", sagte Fain nach der Bekanntgabe des Volkswagen-Vertrags. "Genau das hat unsere UAW-Familie bei Volkswagen mit dieser Vereinbarung erreicht."

"Diese umfassende Vereinbarung wird bedeutende Veränderungen für unsere Belegschaft bringen", sagte Volkswagen-Sprecher Michael Lowder. "All diese Leistungen erkennen die harte Arbeit und das Engagement an, die unsere Teammitglieder jeden Tag leisten, und belohnen sie."

Die Gewerkschaft erzielte im Jahr 2024 einen historischen Durchbruch in Chattanooga, das als einziges Automobilmontagewerk in den USA außerhalb der "Detroit Three", über eine UAW-Vertretung verfügt. In einem Mercedes-Werk in Alabama hatte die Gewerkschaft keinen Erfolg damit, die Mitarbeiter zu organisieren. Seitdem sind die Bemühungen der Gewerkschaft ins Stocken geraten.

Das Werk in Tennessee ist das einzige US-Montagewerk von Volkswagen, in dem die benzinbetriebenen SUV-Modelle Atlas und Atlas Cross Sport sowie der elektrische SUV ID.4 gefertigt werden.

Ein Mitarbeiter mit dem höchsten Stundenlohn im Werk Tennessee würde im Jahr 2026 inklusive einer Anwesenheitsprämie etwa 80.000 US-Dollar verdienen - vor Überstunden und Gewinnbeteiligung -, wie das Unternehmen im vergangenen September bei der Beschreibung seines Angebots mitteilte. Der Deal sieht zudem einen sofortigen Bonus von 6.550 US-Dollar sowie Beschäftigungssicherung vor. Dazu gehören Beschränkungen für die Auslagerung von Arbeiten durch Volkswagen und Zusagen für künftige Produkte im Werk, wie die UAW am Mittwoch mitteilte.

DOW JONES