GSK Aktie

19,01 EUR -0,04 EUR -0,21 %
XETRA
16,48 GBP +0,02 GBP +0,13 %
LSE
Marktkap. 75,43 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

UBS AG

GSK Neutral

13:21 Uhr
GSK Neutral
GSK PLC Registered Shs
19,01 EUR -0,04 EUR -0,21%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston liegt laut seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Dienstagabend mit den Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis um ein Prozent über dem Konsens./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Neutral

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
16,44 £		 Abst. Kursziel*:
-2,68%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
16,48 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,89%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,04 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

