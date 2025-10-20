BNP Paribas Aktie
Marktkap. 76,27 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 77,40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Kostenrisiken aus der Causa Sudan hätten die Kernkapitalquote der Franzosen wieder in den Fokus gerückt, schrieb Jason Napier am Dienstagnachmittag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BNP Paribas Neutral
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
77,40 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
67,29 €
|Abst. Kursziel*:
15,02%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
68,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,79%
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,59 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
