BNP Paribas Aktie

68,02 EUR +0,11 EUR +0,16 %
STU
67,29 EUR -0,26 EUR -0,38 %
GVIE
Marktkap. 76,27 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

UBS AG

BNP Paribas Neutral

11:56 Uhr
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
68,02 EUR 0,11 EUR 0,16%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 77,40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Kostenrisiken aus der Causa Sudan hätten die Kernkapitalquote der Franzosen wieder in den Fokus gerückt, schrieb Jason Napier am Dienstagnachmittag./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas Neutral

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
77,40 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
67,29 €		 Abst. Kursziel*:
15,02%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
68,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,79%
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,59 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

11:56 BNP Paribas Neutral UBS AG
08:01 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
21.10.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
20.10.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
13.10.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

Dow Jones Sammelklage BNP-Paribas-Aktie unter Druck: US-Urteil zum Sudan belastet Kurs BNP-Paribas-Aktie unter Druck: US-Urteil zum Sudan belastet Kurs
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag schwächer
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 startet im Minus
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 steigt am Nachmittag
finanzen.net Pluszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus
Financial Times BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling
Financial Times US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times BNP Paribas drops pledge not to finance ‘controversial weapons’
Financial Times US trial begins over alleged BNP Paribas role in rights abuses in Sudan
Cointelegraph HSBC, BNP Paribas back Canton Foundation in institutional tokenization push
Zacks Why BNP Paribas SA (BNPQY) is a Great Dividend Stock Right Now
