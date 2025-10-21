flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,43 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker habe die operative Ergebniserwartung um ein Fünftel übertroffen, schrieb Amit Jagadeesh am Dienstagabend. Gelungen sei dies dank höherer Kommissionen und gesunkener Kosten./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,58 €
|Abst. Kursziel*:
12,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,65%
|
Analyst Name:
Amit Jagadeesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|11:56
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|08:01
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|06.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:56
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|08:01
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|06.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:56
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|16.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|06.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.07.22
|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
|08:01
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|flatexDEGIRO Halten
|Warburg Research
|15.07.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.25
|flatexDEGIRO Hold
|Warburg Research
|26.05.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.