Personalie

Nestlé hat einen neuen Chef für sein Kaffee-Geschäft gefunden.

Wie der Schweizer Konzern mitteilte, wurde Alfonso Gonzalez Loeschen mit Wirkung zum 1. November zum CEO von Nespresso befördert. Derzeit leitet er das US-Geschäft von Nespresso. Gonzalez Loeschen, der auch in die Nestlé -Konzernleitung einziehen wird, folgt auf Philipp Navratil, der Anfang des Monats zum Konzern-CEO ernannt wurde.

An der SIX verteuern sich die Papiere von Nestlé am Freitag zeitweise um 0,65 Prozent auf 71,45 Schweizer Franken.

