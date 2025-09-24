DAX23.607 -0,3%ESt505.459 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1740 ±-0,0%Öl68,81 -0,4%Gold3.761 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E NVIDIA 918422 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Top News
Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Unsicherheit

Plug Power-Aktie zuletzt mit Kursschwäche - Rallymodus bleibt aber intakt

25.09.25 10:07 Uhr
Kursdämpfer für Plug Power-Aktie an der NASDAQ - Aufwärtstrend dennoch nicht beendet | finanzen.net

Die Plug Power-Aktie durchlebte eine extreme Woche mit einem beeindruckenden Kurssprung, bevor sie unter Druck geriet. Dennoch scheint der übergeordnete Aufwärtstrend intakt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,03 EUR 0,00 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Kurssprung dank Wasserstoff-Rekord
• Plug Power-Aktie weiter im Rallymodus
• Trotz operativer Fortschritte bleibt die finanzielle Lage angespannt

Wer­bung

Wasserstoff-Rekord sorgt für Rally

Anfang der Woche katapultierte eine positive Unternehmensmeldung die Plug Power-Aktie an der NASDAQ um beeindruckende 21,55 Prozent nach oben auf letztendlich 2,65 US-Dollar. Wie Investing.com berichtete, erreichte der Brennstoffzellen-Spezialist in seiner Anlage in Georgia einen bedeutenden Meilenstein: Die Produktion von 324 Tonnen grünen Wasserstoffs bei nahezu 100-prozentiger Anlagenverfügbarkeit markierte einen neuen Unternehmensrekord. Diese technologische Leistung beflügelte kurzfristig die Hoffnungen der Anleger und sorgte für massive Kursgewinne, die auf eine beachtliche Wochenperformance aufbauten.

Die Euphorie spiegelt sich auch in den mittelfristigen Kennzahlen wider - innerhalb der letzten drei Monate summierte sich der Kursgewinn auf mehr als 120 Prozent.

Verwässerungsängste bremsen Kursrally

Die Freude über den Produktionsrekord währte nur kurz. Nur kurze Zeit später reichte Plug Power einen Prospekt für den möglichen Wiederverkauf von Aktien ein, was bei Investoren sofort Alarmglocken läuten ließ. Die Angst vor einer möglichen Verwässerung bestehender Anteile führte zu einem schnellen Stimmungsumschwung. Die Folge: Die Aktie beendete den Mittwochshandel mit einem Minus von 5,14 Prozent bei 2,40 US-Dollar.

Wer­bung

Dieser abrupte Stimmungswandel zeigt deutlich die Nervosität der Anleger hinsichtlich der Finanzierungssituation des Unternehmens. Die positiven Produktionsnachrichten, obwohl technologisch bedeutsam, konnten die grundlegenden Finanzierungssorgen nicht überdecken.

Fundamentale Herausforderungen bleiben bestehen

Die operative Entwicklung von Plug Power zeigt durchaus positive Tendenzen. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz im letzten Quartal kräftig steigern und hat einige Produktionsziele sogar übertroffen. Dennoch reichen diese Fortschritte nicht aus, um die strukturellen finanziellen Probleme zu lösen.

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten weiterhin einen deutlichen Verlust. Die aktuellen Produktionserfolge können diese fundamentalen Herausforderungen nicht kompensieren, was die anhaltende Skepsis vieler Investoren erklärt.

Wer­bung

Technische Analyse und Ausblick

Aus charttechnischer Sicht bietet die Plug Power-Aktie ein gemischtes Bild. Kurzfristig notiert der Kurs deutlich über wichtigen gleitenden Durchschnitten, was technisch betrachtet ein positives Signal darstellt. Die extreme Volatilität - mit einem Kurssprung von über 21 Prozent und anschließenden schnellen Verlusten - macht jedoch verlässliche Prognosen schwierig.

Die fundamentale Situation bleibt der entscheidende Faktor für die mittelfristige Kursentwicklung. Solange die Finanzierungsfragen und der Weg zur Profitabilität nicht überzeugend geklärt sind, dürften auch weitere operative Erfolge nur zu kurzfristigen Kursreaktionen führen. Die Unsicherheit bezüglich möglicher Kapitalerhöhungen und die damit verbundene potenzielle Verwässerung bestehender Aktien werden die Stimmung voraussichtlich weiterhin belasten.

Im vorbörslichen Donnerstagshandel kann sich die Plug Power-Aktie wieder etwas erholen und steigt zeitweise um 1,25 Prozent an auf 2,43 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Plug Power Inc.

Nachrichten zu Plug Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen