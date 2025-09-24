DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.133 -1,5%Euro1,1749 +0,1%Öl69,04 ±-0,0%Gold3.747 +0,3%
Heute im Fokus
DAX vorbörslich mit leichtem Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent -- Trump empfängt Erdogan - heikle Themen im Fokus
Top News
10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse 10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse
KWS SAAT-Aktie: Wachstum soll wieder beschleunigt werden KWS SAAT-Aktie: Wachstum soll wieder beschleunigt werden
Rüstungssektor im Aufwind

Rheinmetall-Aktie auf Rekordkurs: Ukraine-Krieg und Trump-Wende befeuern auch HENSOLDT & RENK

25.09.25 08:10 Uhr
Rheinmetall-Aktie kurz vor Allzeithoch: Ukraine-Krieg und US-Politik beflügeln auch RENK & HENSOLDT | finanzen.net

Die Rheinmetall-Aktie steuert auf ein neues Rekordhoch zu, beflügelt von geopolitischen Impulsen und einem Richtungswechsel in Washington.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
104,70 EUR 0,80 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
78,77 EUR 0,92 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.978,50 EUR 7,50 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Rheinmetall-Aktie nähert sich ihrem bisherigen Höchststand
• Geopolitische Impulse und strategischer Richtungswechsel in den USA als Treiber
• Deutsche Rüstungswerte im Fokus

Globale Impulse verstärken Interesse an Rüstungstiteln

Mit der überraschenden Wende in der Politik der USA wächst wieder der Druck auf die Märkte, sich mit Verteidigungs- und Sicherheitswerten zu beschäftigen. In Washington mehren sich Signale, dass die strategische Ausrichtung zurück zu stärkerer militärischer Abschreckung gehen soll. Dies verschiebt die Gewichtung für Investoren - insbesondere in einem Umfeld mit geopolitischen Spannungen rund um den Ukraine-Krieg.

Zugleich sorgen Unsicherheiten in den Energiemärkten und eine insgesamt volatile Stimmung für eine verstärkte Fokussierung auf Titel, die als "sichere Häfen" in Krisenzeiten gelten könnten - darunter auch Rüstungsaktien.

Rheinmetall-Aktie & Co. im Rampenlicht

Die deutsche Rüstungsindustrie steht damit wieder im Rampenlicht der Kapitalmärkte. Angeführt von Rheinmetall, dessen Aktie sich wieder auf Rekordniveau zubewegt, rücken Rüstungswerte stärker in das Blickfeld von Investoren. Rheinmetall profitiert nicht nur von steigenden Verteidigungsausgaben in Europa, sondern auch von einer zunehmenden Nachfrage nach militärischer Ausrüstung, die durch internationale Spannungen verstärkt wird. Im XETRA-Handel kletterte die Rheinmetall-Aktie zur Wochenmitte letztendlich um 3,48 Prozent auf 1.978,50 Euro - das bisherige Allzeithoch liegt bei 1.983,00 Euro. Am heutigen Donnerstag geht es vorbörslich in Frankfurt um weitere 0,23 Prozent hoch. Seit Jahresstart hat sich das Papier bislang um mehr als 221 Prozent verteuert.

Auch RENK und HENSOLDT stark

Neben Rheinmetall verzeichnen auch HENSOLDT und RENK Aufwärtsbewegungen. HENSOLDT, spezialisiert auf Sensorik- und Verteidigungstechnologien, kann von einer erhöhten staatlichen Beschaffungsbereitschaft profitieren. RENK, Anbieter für Antriebs- und Fahrwerktechnologien, sieht sich durch die gestiegene Nachfrage nach militärischen Fahrzeugen und Systemen gut positioniert.

RENK-Aktien zogen am Vortag via XETRA schlussendlich um stolze 8,01 Prozent an auf 78,46 Euro, bevor es im heutigen vorbörslichen Geschäft zeitweise um weitere 1,85 Prozent hoch geht. Das Kursplus seit Jahresbeginn beträgt inzwischen fast 328 Prozent. Und auch HENSOLDT zeigt weiterhin Stärke, so sprang das Papier am Vortag ebenfalls um 8,04 Prozent nach oben auf 104,80 Euro. Während es seit Jahresbeginn schon um mehr als 203 Prozent nach oben gegangen ist, zeichnen sich am Donnerstag vorbörslich Gewinne von zeitweise rund 0,7 Prozent ab.

Aufwärtstrend intakt

Analysten begründen den Rückenwind unter anderem mit der erwarteten Zunahme an Rüstungsausgaben in Europa, gestiegener Nachfrage nach militärischem Material und der Fähigkeit etwa von Rheinmetall, komplexe Lieferketten innerhalb relativ kurzer Zeit zu bedienen. Einige Experten sprechen von weiterem Aufwärtspotenzial, sofern politische Impulse und Beschaffungsprogramme in Kraft treten.

Gleichzeitig ist die Volatilität in diesem Segment nicht zu unterschätzen, weshalb Anleger die Entwicklungen genau beobachten sollten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, HENSOLDT

