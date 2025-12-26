DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin73.863 -0,2%Euro1,1792 +0,1%Öl62,28 -0,3%Gold4.509 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Amazon 906866 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen? Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen?
Saxo Banks Outrageous Predictions: Wie KI-Pannen 2026 einen Börsencrash und neue Investitionschancen auslösen könnten Saxo Banks Outrageous Predictions: Wie KI-Pannen 2026 einen Börsencrash und neue Investitionschancen auslösen könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil