Aktien deutscher Medizintechnikhersteller geraten am Donnerstag unter Verkaufsdruck. Grund sind mögliche höhere US-Zölle auf Medizinprodukte, die Investoren verunsichern.

• Mögliche höhere Abgaben auf US-Importe lasten auf Medizintechnik-Aktien

• Siemens Healthineers-Aktie fällt als schwächster DAX-Wert, Carl Zeiss Meditec, QIAGEN & Co. leiden ebenfalls

• Anleger verunsichert



US-Zollsorgen belasten den Markt

Das US-Handelsministerium prüft seit Anfang September, ob die Zölle auf bestimmte Medizinprodukte erhöht werden sollen. Anleger reagieren nervös auf diese Ankündigung, da höhere Abgaben die Exportgeschäfte der Medizintechnikhersteller verteuern könnten. Besonders Unternehmen mit starkem US-Geschäft geraten unter Druck.

Siemens Healthineers als größter Verlierer

Im DAX ist Siemens Healthineers am stärksten betroffen und büßt via XETRA zeitweise 4,50 Prozent auf 44,34 Euro ein. Die Aktie reagiert empfindlich auf politische und regulatorische Entwicklungen, da das Unternehmen einen großen Teil seines Umsatzes in den USA erzielt. Analysten sehen kurzfristig weiterhin Risiken durch mögliche Zollerhöhungen.

MDAX-Titel und weitere Branchenakteure

Im MDAX verlieren unterdessen Carl Zeiss Meditec 2,62 Prozent auf 44,52 Euro im XETRA-Handel. Andere Medizintechnik-Titel wie Sartorius, QIAGEN, Fresenius und Fresenius Medical Care sind etwas weniger stark betroffen und geben zwischen rund 0,5 Prozent bis 1,7 Prozent nach. Insgesamt zeigt sich: Während die Topwerte empfindlich reagieren, halten sich viele mittelgroße Unternehmen stabiler.

Fazit: Vorsicht bei Medizintechnik-Aktien

Die jüngsten Kursbewegungen unterstreichen die Sensibilität der Medizintechnikbranche gegenüber regulatorischen und geopolitischen Faktoren. Investoren sollten mögliche Zollanpassungen in den USA im Blick behalten, da sie kurzfristig zu Volatilität führen können. Langfristig bleiben die Wachstumsaussichten der Branche aufgrund steigender Nachfrage nach medizinischen Produkten intakt.

