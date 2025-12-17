ANALYSE-FLASH: RBC startet Siemens Healthineers mit 'Outperform' - Ziel 55 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Siemens Healthineers beim Kursziel von 55 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Die Aktien der Münchner hatten in der Bewertung fast wieder den Tiefpunkt seit dem Börsengang erreicht, schrieb Natalia Webster in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse. Dies werde dem mittelfristigen Umsatz- und Gewinnpotenzial nicht gerecht - und auch nicht der Vormachtstellung des Unternehmens in Kernmärkten. Zusätzliches Bewertungspotenzial sieht Webster im Falle eines Verkaufs des Diagnostik-Geschäfts. Die Aktien des Konkurrenten Philips startet sie mit "Sector Perform"./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:45 / EST
