DAX24.073 ±-0,0%Est505.722 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +1,2%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.246 -0,7%Euro1,1711 -0,3%Öl60,11 +2,2%Gold4.318 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.

ANALYSE-FLASH: RBC startet Siemens Healthineers mit 'Outperform' - Ziel 55 Euro

17.12.25 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
44,04 EUR -0,20 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Siemens Healthineers beim Kursziel von 55 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Die Aktien der Münchner hatten in der Bewertung fast wieder den Tiefpunkt seit dem Börsengang erreicht, schrieb Natalia Webster in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse. Dies werde dem mittelfristigen Umsatz- und Gewinnpotenzial nicht gerecht - und auch nicht der Vormachtstellung des Unternehmens in Kernmärkten. Zusätzliches Bewertungspotenzial sieht Webster im Falle eines Verkaufs des Diagnostik-Geschäfts. Die Aktien des Konkurrenten Philips startet sie mit "Sector Perform"./ag/tav

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:21 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:45 / EST

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
08:41Siemens Healthineers OutperformRBC Capital Markets
16.12.2025Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
04.12.2025Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
03.12.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:41Siemens Healthineers OutperformRBC Capital Markets
16.12.2025Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
03.12.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
18.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
18.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen