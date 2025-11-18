Expertenstimmen

Siemens Healthineers gibt beim Kapitalmarkttag einen Ausblick auf die Diagnostics-Sparte, ohne eine klare Entscheidung zu treffen. Analysten bleiben jedoch zuversichtlich.

• Siemens Healthineers lässt die Zukunft der Diagnostics-Sparte offen, eine Trennung oder Partnerschaft ist nicht entschieden

• Analysten bestätigen Kaufempfehlungen

• Kursziele unverändert



Der Medizintechnikspezialist Siemens Healthineers hat am Montag einen Einblick in die neue Konzernstrategie gegeben. Besonderes Interesse zog dabei die mögliche Zukunft des Labordiagnostikgeschäfts auf sich. Das Segment betreffend blieb Siemens Healthineers im Rahmen seines Kapitalmarkttages in London allerdings bemerkenswert unkonkret: So ließ das Management um Konzernchef Bernd Montag eine mögliche Trennung von dem Bereich offen. Mit einer raschen Entscheidung ist nicht zu rechnen.

Eigene Aufstellung im Blick

Siemens Healthineers will seine Diagnostics-Sparte künftig mit einer eigenen Strategie führen, die durch eine eigene Aufstellung ermöglicht wird, wie das Unternehmen am Montag auf seinem Kapitalmarkttag in London mitteilte. Dies eröffne Siemens Healthineers verschiedene Optionen für die Zukunft des Bereichs, so der Konzernchef Montag. Eine Bestandsgarantie wollte er nicht abgeben. "Möglicherweise sei Healthineers in einigen Jahren nicht mehr der beste Eigentümer", hieß es von Seiten des Top-Managements in diesem Zusammenhang lediglich. Ob Diagnostics dann eine Partnerschaft eingehen oder ein komplett unabhängiges Unternehmen werden könnte, könne die Konzernführung aber noch nicht sagen.

So bewerten Analysten die Aussagen

Nicht nur Marktteilnehmer, sondern auch Analysten haben den Kapitalmarkttag mit Spannung verfolgt. Für die Experten der US-Bank JPMorgan stand nach der Veranstaltung fest, dass die Einstufung für Siemens Healthineers nicht angepasst wird. Die Experten bewerten die Aktie weiterhin mit "Overweight", das Kursziel blieb mit 61,30 Euro - und damit rund 47 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag - unverändert. Zwar beklagte Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie fehlende Klarheit über eine Abspaltung der Sparte, betonte aber auch, dass eine mögliche Trennung das Potenzial für Aktienrückkäufe erhöhen würde.

Auch die Analysten von Jefferies sehen weder die Einstufung der Aktie noch das von ihnen vergebene Kursziel nach den jüngsten Entwicklungen in Gefahr. Das Analysehaus hält den Anteilsschein weiter für einen Kauf, das Kursziel wurde bei 60 Euro bestätigt. Die Erlanger hätten sich bis 2030 ambitionierte Ziele gesetzt, seien damit Klassenbeste im Bereich medizinische Bildgebung und glänzten zudem mit starken Gewinnsteigerungen in der Präzisionstherapie, schrieb Julien Dormois am Montagabend. Die Anleger seien allerdings wohl etwas enttäuscht, dass es für den schwächeren Bereich Labordiagnostik noch keine strategische Entscheidung gebe, betonte auch das Jefferies-Team und schloss sich damit der Einschätzung der JPMorgan-Kollegen an. Zudem belaste weiter der Überhang des hohen Anteils der Mutter Siemens. Daher werde eine Neubewertung auch auf attraktivem Niveau Zeit brauchen.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 1,03 Prozent tiefer bei 41,35 Euro.

Redaktion finanzen.net