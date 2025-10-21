Netflix Aktie
Marktkap. 453,39 Mrd. EURKGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Brasilien ausgeklammert, habe der Streamingdienst die Margen-Erwartungen übertroffen, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch. Für das Brasilien-Geschäft jedoch hätten einmalige, unvorhergesehene Anpassungen vorgenommen werden müssen, sodass in einem einzigen Quartal zusätzliche Betriebskosten von vier Jahren verbucht worden seien./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 03:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Netflix Outperform
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 1.390,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 1.241,35
|Abst. Kursziel*:
11,97%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 1.155,19
|Abst. Kursziel aktuell:
20,33%
|
Analyst Name:
Laurent Yoon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 1.415,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
