DAX 24.286 -0,2%ESt50 5.675 -0,2%MSCI World 4.342 +0,0%Top 10 Crypto 14,78 -4,6%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.204 -0,5%Euro 1,1591 -0,1%Öl 62,08 +0,7%Gold 4.076 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Novartis-Aktie etwas höher: Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica Novartis-Aktie etwas höher: Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica
BVB-Aktie verliert: Sieg bei Kopenhagen und Moukoko - Nmecha überragend BVB-Aktie verliert: Sieg bei Kopenhagen und Moukoko - Nmecha überragend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
46,09 EUR -1,14 EUR -2,40 %
STU
46,13 EUR -1,30 EUR -2,74 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 213,93 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

UBS AG

Novo Nordisk Neutral

12:06 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
46,09 EUR -1,14 EUR -2,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston hält den avisierten Umbau des Aufsichtsrats der Dänen zwar für einen überraschend umfangreichen, allerdings auch sinnvollen Schritt. In vielen seiner Gespräche mit Anlegern sei zuletzt mangelnde Erfahrung der Führung mit dem US-Markt ein Thema gewesen, schrieb der Experte am Dienstagnachmittag. Diese Investoren befürchteten Wettbewerbsnachteile im hart umkämpften Bereich Gewichtsabnahme. Die Novo-Foundation und der künftige Aufsichtsrat stützten klar den Vorstandschef Mike Doustar, von dem er am 5. November beim Quartalsbericht weitere Strategiesignale erwartet./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
340,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
46,13 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
448,38 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

12:06 Novo Nordisk Neutral UBS AG
11:36 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
09:36 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
20.10.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
17.10.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Wachstumsaussichten Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback - Chairman & Board-Mitglieder ersetzt Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback - Chairman & Board-Mitglieder ersetzt
finanzen.net Erste Schätzungen: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Nach Kursrutsch durch Trump: So schlug sich die Novo Nordisk-Aktie am Montag
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic
TraderFox Trump will Ozempic billiger machen – Novo Nordisk und Eli Lilly geraten unter Druck
Dow Jones Novo Nordisk-Aktie nach Erwerb von Zaltenibart-Rechten für Milliardenbetrag im Plus - Omeros-Aktie +144 Prozent
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie schwächer: Milliardenübernahme sichert Zugriff auf mögliches Medikament gegen Leberfibrose
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie nach Gerichtsurteil - Rückschlag bei US-Arzneimittelpreisen
MarketWatch The Ozempic maker shakes up its board. It has been a year of turmoil for Novo Nordisk.
Financial Times Novo Nordisk chair and six directors exit after dispute with shareholder
Benzinga Novo Nordisk Stock Is Falling Friday: What&#39;s Driving The Action?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Eli Lilly, Novo Nordisk, Amgen and Viking Therapeutics
Financial Times Novo Nordisk shares slide as Trump vows to cut Ozempic price
Zacks Novo Nordisk (NVO) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
Benzinga Eli Lilly, Novo Nordisk, Hims &amp; Hers Health Shares Move Lower After Trump Calls Out &#39;Fat-Loss Drugs&#39;
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around Novo Nordisk AS?
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen