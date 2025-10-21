DAX 24.245 -0,4%ESt50 5.662 -0,4%MSCI World 4.332 -0,2%Top 10 Crypto 14,78 -4,6%Nas 22.807 -0,6%Bitcoin 92.870 -0,8%Euro 1,1601 +0,0%Öl 62,65 +1,6%Gold 4.043 -2,0%
Netflix Aktie

Netflix Aktien-Sparplan
968,60 EUR -103,00 EUR -9,61 %
STU
1.120,27 USD -121,61 USD -9,79 %
BTT
Marktkap. 453,39 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

UBS AG

Netflix Buy

15:31 Uhr
Netflix Buy
Netflix Inc.
968,60 EUR -103,00 EUR -9,61%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Netflix nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1495 US-Dollar belassen. Der Streaminganbieter habe im dritten Quartal solide abgeschnitten und sei beim Umsatz auf einem guten Weg zum oberen Ende der Jahreszielspanne, schrieb John C. Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ein dank des Programmangebots starkes Schlussquartal sollte eine solide Ausgangsbasis für 2026 liefern. Das Management sei zudem auf Reinvestitionen in ein organisches Geschäftswachstum - ergänzt um selektive Zukäufe - fokussiert und nicht interessiert an traditionellen Medienunternehmen./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 01:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 01:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Netflix Buy

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 1.495,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 1.241,35		 Abst. Kursziel*:
20,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 1.120,27		 Abst. Kursziel aktuell:
33,45%
Analyst Name:
John C. Hodulik 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.415,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

