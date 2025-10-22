Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Demnächst gewährt Kühne + Nagel International Anlegern einen Blick in die Bücher.
Kühne + Nagel International wird am 23.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,98 CHF aus. Im letzten Jahr hatte Kühne + Nagel International einen Gewinn von 2,74 CHF je Aktie eingefahren.
Kühne + Nagel International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,37 Milliarden CHF abgeschlossen haben - davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,49 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,30 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,97 CHF je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 25,15 Milliarden CHF, gegenüber 24,80 Milliarden CHF im Vorjahreszeitraum.
