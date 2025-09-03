DAX23.624 -1,7%ESt505.313 -1,0%Top 10 Crypto15,68 +2,9%Dow45.168 -0,8%Nas21.217 -1,1%Bitcoin95.114 +2,1%Euro1,1678 -0,3%Öl68,52 +0,5%Gold3.500 +0,7%
Stärkster Anstieg seit 2022

S&P Global: US-Industrie zeigt im August Zeichen der Erholung

02.09.25 16:14 Uhr
Belebung in der US-Industrie: S&P Global-Index steigt im August | finanzen.net

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im August gegenüber dem Vormonat verstärkt.

Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 53,0 von 49,8 Punkten im Juli. Es war der stärkste Anstieg seit Mai 2022. Volkswirte hatten einen Stand von 53,3 erwartet, der in der ersten Veröffentlichung ermittelt worden war. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Der produzierende Sektor ist auf Kurs, der US-Wirtschaft im dritten Quartal Schub zu geben", sagte Chefökonom Chris Williamson.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

