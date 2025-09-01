Depot im Detail

Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA

02.09.25 03:16 Uhr

Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2025 ihr US-Aktiendepot veröffentlicht. So hat das Schweizer Unternehmen im abgelaufenen Jahresviertel investiert.

Wer­bung

Institutionelle Anleger mit einem Anlagevolumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind dazu verpflichtet der US-Börsenaufsicht SEC ihre Aktienportfolios quartalsweise über das 13F-Formular melden. Dazu gehören auch die US-Beteiligungen der Zurich Insurance Group, die zum 30. Juni 2025 einen Gesamtwert von rund 12,94 Milliarden US-Dollar aufwiesen. Im zweiten Quartal kam es innerhalb der Top-Positionen zu zahlreichen Umschichtungen.

Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen des Versicherers - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Redaktion finanzen.net 2. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Portfolio Platz 11: Das Ranking Die US-Börsenaufsicht SEC schreibt institutionellen Anlegern mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar vor, ihre Aktienbestände vierteljährlich im 13F-Formular offenzulegen. Dazu zählen auch die US-Investments der Zurich Insurance Group, die im zweiten Quartal 2025 ein Volumen von rund 12,94 Milliarden US-Dollar erreichten.

Im folgenden Ranking sind die zehn größten US-Positionen des Versicherers dargestellt - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Stichtag der Daten ist der 30. Juni 2025. Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com Platz 10: Tesla Eröffnet werden die Top 10 Beteiligungen der Zurich mit dem US-Elektroautohersteller Tesla. Im vergangenen Quartal gelang es der Beteiligung auf den 10. Platz aufzusteigen - und dass, obwohl Zurich im Berichtszeitraum 59.907 Aktien von dem Unternehmen abstieß. Die übrigen 594.076 Papiere hatten zum Stichtag einen Wert von 188,71 Millionen US-Dollar, was einem Depot-Anteil von 1,5 Prozent entspricht. Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com Platz 9: Bank of America Auch der Bank of America gelang im vergangenen Quartal der Sprung in die Top 10. Im Berichtszeitraum legte Zurich um 1.140.655 Aktien zu und besaß dann insgesamt 4.100.417 Papiere der US-Bank. Mit einem Wert von 237,92 Millionen US-Dollar, schafft es das Investment auf einen Portfolio-Anteil von 1,5 Prozent sowie den 9. Platz im Ranking. Quelle: sec.gov, Bild: Northfoto / Shutterstock.com Platz 8: Netflix Netflix gelang im zweiten Quartal der Sprung vom 10. auf den 8. Platz. Bei Netflix setzte Zurich in der zweiten Jahreshälfte ebenfalls den Rotstift an und trennte sich von 18.514 Papieren. Die übrigen 177.668 Aktien des US-Streaminganbieters hatten am 30. Juni 2025 einen Wert von 237,92 Millionen US-Dollar und schaffte es damit auf einen Depot-Anteil von 1,8 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: dennizn / Shutterstock.com Platz 7: Broadcom Broadcom konnte sich in Q2 auf dem siebten Platz halten. Auch hier trennte sich Zurich von 67.637 Aktien. Die übrigen 1.120.737 Papiere hatten zum Stichtag einen Wert von 308,93 Millionen US-Dollar und einen Depot-Anteil von 2,4 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 6: Alphabet A Google-Mutter Alphabet rutschte mit 2.340.689 A-Aktien und einem Depot-Anteil von 3,2 Prozent vom 4. auf den 6. Platz. Auch hier stieß Zurich 594.870 Papiere ab. Zum Stichtag hatte das Investment einen Börsenwert von 412,5 Millionen US-Dollar. Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com Platz 5: Meta Platforms Einen Platz gutgemacht hat im vergangenen Quartal die Zurich-Beteiligung an Facebook-Mutter Meta. Obwohl man sich hier von 15.601 Aktien getrennt hat, schafften es die übrigen 636.928 Papiere auf einen Börsenwert von 470,11 Millionen US-Dollar und einen Portfolio-Anteil von 3,6 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com Platz 4: Amazon Vom 5. Platz auf den 4. Platz aufgestiegen ist Amazon. Hier legte Zurich im zweiten Jahresviertel um 426.209 Aktien zu und vergrößerte ihr Depot damit auf 2.597.813 Papiere. Mit einem Wert von 569,93 Millionen US-Dollar am 30. Juni hatte die Beteiligung einen Depot-Anteil von 4,4 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Ioan Panaite / Shutterstock.com Platz 3: Apple Die Apple-Beteiligung rutschte im zweiten Quartal vom 1. Platz auf den 3. Platz. Auch hier trennte sich Zurich von 492.368 Aktien und verkleinerte ihr Investment damit auf 2.876.900 Anteilsscheine. Mit einem Wert von 590,25 Millionen US-Dollar entsprach das einen Depot-Anteil von 4,6 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com Platz 2: Microsoft Weiterhin auf dem 2. Platz befindet sich Microsoft. Auch hier trennte sich Zurich von 117.694 Aktien. Die übrigen 1.733.259 Papiere schafften es mit einem Wert von 862,14 Millionen US-Dollar auf einen Depot-Anteil von 6,7 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 1: NVIDIA Der NVIDIA-Beteiligung gelang im 2. Quartal der Sprung von 3. auf den 1. Platz. Zurich kaufte im Berichtszeitraum 790.657 Aktien des Unternehmens und erweiterte das Investment damit auf insgesamt 6.114.093 Anteilsscheine. Mit einem Wert von 965,97 Millionen US-Dollar schafft es NVIDIA auf einen Depot-Anteil von 7,5 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland, Jonathan Weiss / Shutterstock.com