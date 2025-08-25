DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto15,86 -3,9%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.242 -0,7%Euro1,1642 +0,2%Öl68,45 -0,4%Gold3.374 +0,2%
Wall Street schließt in Rot -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordert sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
Nicht nur Tesla setzt auf Bitcoin: Milliarden-Reserven in Musks Raumfahrtfirma SpaceX Nicht nur Tesla setzt auf Bitcoin: Milliarden-Reserven in Musks Raumfahrtfirma SpaceX
Investitionen offengelegt

Veränderungen im Depot des Starinvestors: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2025

26.08.25 03:08 Uhr
Bei NYSE-Aktie Centuri Holdings kräftig zugeschlagen: Das sind die Investments von Carl Icahn im zweiten Quartal 2025 | finanzen.net

Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2025 einige Veränderungen. Ein Investment schaffte es neu in die Top Ten während zwei Positonen vollständig liquidiert wurden.

Carl Icahn nahm im zweiten Quartal 2025 ein paar Anpassungen in seinem Portfolio vor. Während der Starinvestor mehrere Beteiligungen leicht aufstockte, griff er vor allem bei einem Unternehmen deutlich stärker zu und hat die Anzahl der gehaltenen Aktien mehr als verdoppelt, womit es neu in die Top Ten aufstieg. Zudem hat Icahn bei der SEC um die vertrauliche Behandlung von einem oder mehreren Investments gebeten, was ihm auch gewährt wurde. Es ist also möglich, dass der Starinvestor momentan dabei ist, auch bei weiteren Unternehmen eine signifikante neue Beteiligung aufzubauen.

Gleichzeitig warf der bekannte Investor aber auch zwei langjährige Investments komplett aus seinem Depot. So trennte sich Icahn im abgelaufenen Jahresviertel vollständig von seiner Beteiligung am Automobilzulieferer Dana, die im ersten Jahresviertel noch auf Rang sieben seiner Top-Investments gelegen hatte. Auch beim Biotechnologie-Unternehmen Illumina machte der Starinvestor Kasse und warf im abgelaufenen Jahresviertel alle 220.000 Aktien aus seinem Portfolio.

Insgesamt verwaltete Carl Icahn zum Ende des zweiten Quartals 2025 noch ein Vermögen in Höhe von rund 7,89 Milliarden US-Dollar. Dieses überstieg somit den Wert von 100 Millionen US-Dollar klar, weshalb Icahn dazu verpflichtet war, zum Ende des Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen, in dem er seine Investitionen offenlegte.
Im folgenden Ranking sind die Top Ten der Beteiligungen von Carl Icahn nach ihrem Wert zum Ende des zweiten Quartals 2025 aufgeführt. Berücksichtigt wurden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.net

In diese Aktien investierte Carl Icahn im zweiten Quartal 2025

Platz 11: Das Ranking

Im zweiten Quartal 2025 verwaltete Carl Icahn ein Vermögen von rund 7,89 Milliarden US-Dollar. Da das Depot des Starinvestors den Wert von 100 Millionen US-Dollar damit klar übertraf, musste auch Icahn - wie bereits in den Quartalen zuvor - seine Investitionen zum Ende des 2. Quartals 2025 wieder in einem 13F-Formular offenlegen. Im folgenden Ranking werden seine zehn größten Beteiligungen im abgelaufenen Jahresviertel aufgelistet, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtdepot. Berücksichtigt wurden dabei nur Aktien-Investments. Stand ist der 30. Juni 2025, veröffentlicht wurden die Daten am 14. August.

Quelle: sec.gov, Bild: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

Platz 10: Caesars Entertainment

Den Anfang im Ranking macht Carl Icahns Beteiligung am Hotel- und Casinobetreiber Caesars Entertainment. Der Starinvestor fasste dieses Investment im zweiten Quartal 2025 nicht an, wodurch es - wie bereits im Vorquartal - erneut auf Platz zehn landete. Die 2.440.109 Aktien, die sich zum Quartalsende weiterhin in Icahns Depot befanden, waren zum Stichtag rund 69,27 Millionen US-Dollar wert und machten somit einen Anteil von 0,88 Prozent an seinem Gesamtportfolio aus.

Quelle: sec.gov, Bild: caesars entertainment

Platz 9: American Electric Power

Das Energieunternehmen American Electric Power konnte seinen Platz im Ranking ebenfalls verteidigen. Auch an dieser Beteiligung hat Carl Icahn im abgelaufenen Jahresviertel nichts geändert. Die 1.205.300 gehaltenen Anteile hatten zum Stichtag am 30. Juni 2025 einen Wert von rund 125,06 Millionen US-Dollar. Am gesamten Portfolio machte das Investment somit 1,59 Prozent aus.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 8: JetBlue Airways

Ebenfalls unverändert - und damit erneut auf Platz acht - blieb die Beteiligung an JetBlue Airways. Zum Quartalsende besaß Carl Icahn weiterhin 33.621.735 Aktien der Fluggesellschaft im Wert von rund 142,22 Millionen US-Dollar. Diese machten damit 1,80 Prozent an seinem Gesamtdepot aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Markus Mainka / Shutterstock.com

Platz 7: Centuri Holdings

Kräftig ausgebaut hat Carl Icahn im zweiten Quartal 2025 hingegen seine Beteiligung an Centuri Holdings: Der Starinvestor holte weitere 3.917.382 Aktien des Unternehmens für Energie-Infrastruktur in sein Portfolio, wodurch die Beteiligung um satte 157,55 Prozent wuchs und es damit neu in die Top Ten schaffte. Insgesamt hielt Icahn zum Quartalsende 6.403.877 Centuri-Aktien im Gesamtwert von rund 143,70 Millionen US-Dollar. Das entsprach einem Anteil von 1,82 Prozent an seinem Gesamtdepot.

Quelle: sec.gov, Bild: Centuri Holdings

Platz 6: Bausch Health

Nichts getan hat sich hingegen bei den von Carl Icahn gehaltenen Bausch Health-Aktien. Wie im Vorquartal befanden sich auch im abgelaufenen Jahresviertel weiterhin 34.721.118 Anteile des Pharmaunternehmens im Portfolio des Investors. Das Investment war zum Stichtag rund 231,24 Millionen US-Dollar wert und machte damit 2,93 Prozent des gesamten Depots aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 5: International Flavors & Fragrances

Die Beteiligung an International Flavors & Fragrances wurde von Icahn im 2. Quartal 2025 ebenfalls nicht angerührt. Somit befanden sich zum 30. Juni 2025 weiterhin 3.750.000 Aktien des Duftstoffherstellers in seinem Depot. Mit einem Wert von rund 275,81 Millionen US-Dollar machte das Investment 3,50 Prozent seines gesamten Portfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 4: CVR Partners LP

Etwas aufgestockt hat der Starinvestor hingegen bei CVR Partners LP. Im 2. Quartal 2025 baute Carl Icahn seine Beteiligung um 1,59 Prozent, beziehungsweise 65.119 Anteile aus, sodass sich zum Stichtag insgesamt 4.164.274 Aktien des Stickstoffdüngerproduzenten in seinem Depot befanden. Diese hatten zum Quartalsende einen Wert von rund 369,95 Millionen US-Dollar und machten somit 4,69 Prozent seines gesamten Portfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: MacroEcon / Shutterstock.com

Platz 3: Southwest Gas

Zum Ende des zweiten Quartal 2025 befanden sich 7.532.604 Southwest Gas-Aktien im Depot von Carl Icahn - und damit genauso viele wie im vorangegangenen Jahresviertel. Insgesamt hatte diese Position zum Stichtag einen Wert von rund 560,35 Millionen US-Dollar und kam somit auf einen Anteil von 7,11 Prozent am gesamten Portfolio.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 2: CVR Energy

Auf dem zweiten Platz im Depot von Carl Icahn lag wie schon im Vorquartal die Beteiligung an CVR Energy. Der Starinvestor hat diese Position allerdings im vergangenen Jahresviertel um 2,75 Prozent ausgebaut und weitere 1.884.201 Aktien hinzugekauft. Somit befanden sich zum Stichtag insgesamt 70.418.471 Anteilsscheine des Energieunternehmens in seinem Portfolio, die rund 1,89 Milliarden US-Dollar wert waren und 23,97 Prozent des gesamten Depots ausmachten.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 1: Icahn Enterprises

Wie schon in den vorangegangenen Quartalen lag die Beteiligung an seiner eigenen Holding-Gesellschaft Icahn Enterprises auch im zweiten Jahresviertel 2025 mit weitem Abstand auf dem ersten Platz im Depot des Starinvestors. Icahn hat die Position im Berichtszeitraum um 9,76 Prozent ausgebaut und 43.995.449 weitere Aktien in sein Depot geholt, sodass sich zum Stichtag insgesamt 494.783.619 Aktien von Icahn Enterprises in seinem Portfolio befanden. Zum Ende des zweiten Quartals war diese Beteiligung rund 3,98 Milliarden US-Dollar wert und machte damit einen Anteil von satten 50,47 Prozent am gesamten Depot aus.

Quelle: sec.gov, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Bildquellen: Neilson Barnard/Getty Images for New York Times, Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

